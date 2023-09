Jessica Chastain

L'attrice premio Oscar interpreta l’alcolista Sylvia accanto a Peter Sarsgaard nel film di Michel Franco.

Dopo una serie di grandi blockbuster e progetti di successo, Jessica Chastain ha accettato di recitare accanto a Peter Sarsgaard nel film «Memory» di Michel Franco perché era pronta a cambiare ritmo.

«Ho sempre avuto il desiderio di fare qualcosa di più piccolo e di lavorare con registi che conducono la storia, che hanno un loro punto di vista unico e non dirigono a tavolino. Trovo frustrante quando un regista ha 10 persone, dirigenti o meno, che lo dirigono», ha dichiarato a IndieWire.

In «Memory», la Chastain interpreta Sylvia, un'alcolista in via di guarigione alle prese con un trauma infantile. Durante le riprese gli attori non hanno avuto a disposizione truccatori e costumisti.

«Quando abbiamo iniziato il nostro primo ciak, Michel era un po' nervoso, mi diceva: «Capisci il mio modo di girare? Non c’è trucco, non faccio trailer». E io ho risposto: «Sì, sto bene, andiamo»», ha ricordato l’attrice, ora grata di aver lavorato in un set così minimalista e di aver visto parti di New York inedite.

«Stavamo girando sopra un negozio di pneumatici: mi ci è voluto un mese per togliere lo sporco da sotto le unghie. Le riprese nelle metropolitane, nei negozi di pneumatici, erano una parte di New York che non avevo mai vissuto, ma sono anche grata per questo», ha osservato l'attrice.

«Memory» è stato presentato in anteprima ai festival cinematografici di Venezia, Italia e Toronto, Canada, all'inizio del mese.

Covermedia