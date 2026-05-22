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Sparata o rivelazione? Jessica Morlacchi smaschera Sal Da Vinci: «Ha fatto il botox e ha fatto bene»

fon

22.5.2026

Sal Da Vinci.
Sal Da Vinci.
Imago

Scintille e confessioni shock a «La volta buona»: Jessica Morlacchi ha preso di mira il cantante Sal Da Vinci, smentendo categoricamente le sue dichiarazioni sui ritocchi estetici e rivelando i dettagli drammatici sulla sua prossima operazione chirurgica.

Redazione blue News

22.05.2026, 10:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Durante la trasmissione «La volta buona», Jessica Morlacchi ha ironizzato sulle dichiarazioni del cantante a «Belve», affermando che l'artista avrebbe fatto ricorso al botox e che gli uomini negano i ritocchi solo per insicurezza.
  • In studio si è analizzato il fenomeno del «brotox», ovvero la crescente richiesta di micro-ritocchi invisibili da parte degli uomini, utili semplicemente a eliminare dal viso l'effetto stanco e affaticato.
  • La cantante ha confessato che tra due giorni dovrà rioperarsi d'urgenza al naso a causa di una pericolosa infezione e di gravi problemi respiratori causati da cartilagini sintetiche inserite in passato.
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Il dibattito sulla chirurgia estetica si accende nel salotto di «La volta buona», dove Jessica Morlacchi ha deciso di intervenire senza troppi giri di parole sul look dei colleghi uomini.

Nel mirino della cantante è finito in particolare Sal Da Vinci. L'artista napoletano, stando a quanto aveva giurato durante la sua intervista nel programma «Belve», aveva attribuito la sua ottima forma esclusivamente a una buona genetica e all'uso di creme.

La Morlacchi, tuttavia, si è mostrata decisamente scettica. Con la sua solita schiettezza, ha commentato in diretta: «Sal Da Vinci? Ha fatto il botox e ha fatto bene, bravo!».

Secondo l'ex voce dei Gazosa, quando un uomo nega pubblicamente un ritocco estetico lo fa solo per nascondere le proprie insicurezze.

Ironizzando sulla propria esperienza, ha poi aggiunto che, a differenza del cantante, a lei non crede mai nessuno quando scherza sul non aver fatto nulla.

Jessica Morlacchi
Jessica Morlacchi
Imago

Il fenomeno del «Brotox»

Durante la puntata di «La volta buona», come ripreso anche su «Leggo.it», si è analizzato il boom del cosiddetto «brotox», un neologismo che fonde le parole «bro» (fratello) e botox, utilizzato per definire la crescente richiesta di micro-ritocchi da parte del pubblico maschile.

Come emerso nel corso del dibattito, la regola d'oro per gli uomini in medicina estetica è l'invisibilità: l'obiettivo non è stravolgere i connotati, ma semplicemente cancellare dal volto quell'effetto stanco e affaticato dovuto allo stress quotidiano.

Il dramma medico di Jessica Morlacchi

Se da un lato si sorride, dall'altro Jessica Morlacchi ha voluto lanciare un messaggio molto serio sulla sua situazione personale.

La cantante, che non ha mai nascosto i suoi numerosi interventi a naso, labbra e palpebre, ha confessato che tra due giorni dovrà sottoporsi a una nuova e delicata operazione al naso, la terza della sua vita.

A fare chiarezza sulla gravità della situazione è stato il professor Pietro Lorenzetti, il chirurgo che la seguirà in questa complicata sfida. Stando alle dichiarazioni del medico a «La volta buona», non si tratta affatto di un capriccio estetico, ma di un serio problema funzionale e respiratorio diventato ormai invalidante per la paziente.

La Morlacchi ha infatti spiegato di vivere con un perenne disagio a causa di alcune cartilagini sintetiche inserite in passato: queste ultime hanno generato un bozzo sul naso che ora sta provocando una pericolosa infezione.

«Rischio grosso, sono nelle sue mani», ha concluso la cantante, visibilmente provata da anni di complicazioni.

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