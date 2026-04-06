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La smentita Jessica Simpson smonta le voci: «Mille dollari per l'abbronzatura? Preferirei stendermi al sole»

Covermedia

6.4.2026 - 11:00

Jessica Simpson
Jessica Simpson

Jessica Simpson smentisce le spese folli sull'abbronzatura e ridimensiona il caso mediatico.

Covermedia

06.04.2026, 11:00

06.04.2026, 11:04

La cantante e imprenditrice texana interviene su una voce circolata per anni, negando di aver mai speso cifre simili per spray tan e prodotti abbronzanti.

«No, mille dollari? Preferirei stendermi al sole», ha dichiarato Jessica Simpson in un'intervista a «ELLE», ridimensionando quanto riportato da diversi media nel 2014. L'ipotesi, ha aggiunto, potrebbe al massimo includere «una vacanza», ma non una routine settimanale.

L'origine del fraintendimento risale alle riprese del film «Hazzard», dove per quattro mesi l'abbronzatura era parte integrante del personaggio.

«Dovevo essere abbronzata... ero quasi sempre nuda sul set», ha ricordato, spiegando come spray tan e body make-up fossero strumenti necessari per mantenere sicurezza e coerenza estetica davanti alla macchina da presa. Una pratica mirata, lontana dalle cifre attribuitele nel tempo.

L'approccio ora è molto diverso

Oggi il cambio di approccio è netto. Il volto della nuova campagna Kiehl's ammette di aver rivisto completamente il proprio rapporto con il sole, soprattutto da madre.

«Spruzzo i miei figli prima che vadano al parco e lo applico sempre anche su di me», ha raccontato, sottolineando come la protezione sia diventata prioritaria non solo per l'invecchiamento, ma anche per i rischi legati all'esposizione.

La partecipazione allo spot del marchio skincare segna così una svolta coerente e attuale: dall'abbronzatura costruita per esigenze di set a una narrazione pubblica orientata alla prevenzione, oggi al centro della sua immagine e delle collaborazioni nel settore beauty.

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