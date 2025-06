Jessie J

La cantante ha annunciato la diagnosi con un video su Instagram: «Il cancro fa schifo in ogni forma, però mi aggrappo alla parola «iniziale"».

Covermedia Covermedia

Jessie J ha condiviso con i suoi fan una notizia difficile: le è stato diagnosticato un tumore al seno. L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato su Instagram.

ì«Mi è stato diagnosticato un tumore al seno nella fase iniziale. Sottolineo la parola «iniziale». Il cancro fa schifo in ogni forma, ma mi aggrappo alla parola «iniziale"», ha raccontato l'artista inglese con grande lucidità.

Nel video, Jessie ha spiegato di aver affrontato numerosi esami nel periodo precedente e di aver sentito il bisogno di aprirsi con il pubblico. «Volevo solo essere onesta e condividerlo. Uno, perché egoisticamente non ne parlo abbastanza. Non lo sto davvero elaborando, perché sto lavorando tantissimo. So anche quanto condividere le mie esperienze in passato mi abbia aiutata: le persone mi hanno dato il loro amore, il loro sostegno, e mi hanno raccontato le loro storie. Sono un libro aperto».

Con il suo stile sempre ironico ma autentico, ha accompagnato il video con una didascalia che mescola leggerezza e consapevolezza: «Niente (più) segreti. E troppo presto per fare un remix chiamato Living My Breast Life? Scherzi a parte, questi ultimi due mesi sono stati meravigliosi, e avere questa cosa in sottofondo mi ha dato una prospettiva incredibile. Ma... la vostra ragazza ha bisogno di un abbraccio».

La cantante, nota per successi come Price Tag, è mamma del piccolo Sky, nato nel 2023 dalla relazione con il compagno Chanan Colman.