Jim Carrey premiato a Parigi, ma sui social scoppia il caso: «Non è lui!»

L'attore canadese Jim Carrey. Keystone

Jim Carrey è stato premiato ai César 2026 tra applausi e standing ovation, ma sui social esplode una teoria complottista che mette in dubbio la sua identità.

Hai fretta? blue News riassume per te L'attore canadese ha ricevuto il premio alla carriera alla 51esima edizione dei César a Parigi, accolto da un lungo applauso del pubblico.

Durante la cerimonia, Carrey ha ringraziato in francese, lingua che sta studiando, in un momento particolarmente apprezzato in sala.

Sui social, però, alcuni utenti hanno sostenuto che sul palco non ci fosse il «vero» Jim Carrey, alimentando una teoria virale priva di riscontri. Mostra di più

Jim Carrey è stato protagonista alla 51esima edizione dei Premi César, andata in scena a Parigi il 26 febbraio 2026, dove ha ricevuto un riconoscimento onorario alla carriera.

Come riporta fra gli altri «France 24», l'attore canadese è stato accolto da una lunga standing ovation. Ma mentre nella sala si celebrava uno dei volti più iconici della commedia hollywoodiana, online prendeva forma una polemica inattesa.

A consegnargli il premio è stato il regista Michel Gondry, con cui Carrey ha firmato nel 2004 Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Secondo quanto riferito da «Le Parisien», l'attore ha scelto di rivolgersi al pubblico in francese, lingua che sta studiando da tempo, ringraziando l'Académie e sottolineando il legame speciale con la Francia. Un gesto che ha contribuito a rendere il momento ancora più personale.

La teoria virale: «Non è lui»

Parallelamente alla celebrazione ufficiale, sui social media si è diffusa una teoria complottista che ha rapidamente guadagnato visibilità. Come evidenziato da «Paris Match», diversi utenti hanno messo in dubbio l'identità dell’attore salito sul palco, sostenendo che non si trattasse del «vero» Jim Carrey, ma di un sosia.

Alcuni post si sono spinti oltre, parlando addirittura di un «clone», accompagnando le affermazioni con confronti tra immagini recenti e foto di qualche anno fa.

Nessun riscontro concreto sostiene queste ipotesi, che rientrano nel filone delle teorie virali già viste in passato con altre celebrità. Resta il fatto che, mentre Parigi applaudiva una carriera lunga oltre quarant'anni, una parte del dibattito si è spostata dalla celebrazione artistica alle dinamiche . sempre più frequenti - della disinformazione online.