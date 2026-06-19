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Universal e Imagine Entertainment lavorano a un nuovo capitolo del film del 2000 che conquistò il botteghino mondiale.

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Jim Carrey sarà ancora una volta il Grinch.

Secondo Variety, Universal e Imagine Entertainment stanno sviluppando un sequel del film «Il Grinch», il successo per famiglie del 2000 che ha superato i 350 milioni di dollari d'incasso nel mondo.

L'attore riprenderà il ruolo del celebre personaggio verde se il progetto andrà in porto.

Accanto a lui dovrebbe tornare anche il regista Ron Howard, che aveva diretto il film originale.

Tra le più grandi star degli anni Novanta e dei primi Duemila, Carrey negli ultimi anni ha scelto con attenzione i progetti a cui prendere parte.

Prossimamente tornerà anche nel film «Sonic the Hedgehog 4», ancora una volta nel ruolo del Dr. Robotnik.

«Riuscivo a malapena a respirare»

In passato l'attore aveva già aperto a un ritorno nei panni del Grinch, pur ricordando quanto fosse stato impegnativo affrontare le lunghe sessioni di trucco richieste dal primo film.

«Se riuscissimo a trovare il modo giusto di fare il Grinch», aveva dichiarato a ComicBook.com nel 2024.

«Passavo le giornate sotto una quantità enorme di trucco e riuscivo a malapena a respirare. È stato un processo estremamente doloroso. Oggi, con il motion capture e tecnologie simili, potrei avere molta più libertà. In questo mondo tutto è possibile».

Nel cast del film del 2000 figurava anche una giovanissima Taylor Momsen, che in seguito ha lasciato la recitazione per dedicarsi alla musica come frontwoman della band rock The Pretty Reckless.

La storia del Grinch è tornata sul grande schermo anche nel 2018 con il film d'animazione «Il Grinch», rivelatosi un altro grande successo.