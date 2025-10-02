Jim Carrey

L'attore canadese riceverà a Parigi il prestigioso riconoscimento alla carriera durante la 51ª edizione dei César Awards.

Covermedia Covermedia

Jim Carrey riceverà il César d'onore durante la cerimonia che si terrà il 27 febbraio 2026 all'Olympia di Parigi.

L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, organizzatrice dei premi che rappresentano la risposta francese agli Oscar, ha definito l'attore 63enne «una delle voci più originali del cinema moderno», celebrandone «l'eccezionale versatilità» e la capacità di spaziare dalla commedia pura al dramma più profondo.

Un percorso straordinario, che ha dato vita a personaggi entrati nell'immaginario collettivo grazie a film come «Scemo & più scemo», «Ace Ventura – L'acchiappanimali», «Il Grinch», «Una settimana da Dio», «Se mi lasci ti cancello» e il capolavoro «The Truman Show».

«Il suo lavoro, sullo schermo e fuori, ricorda al pubblico che il cinema può fare molto di più che intrattenere: può sfidare, commuovere e persino illuminare», ha dichiarato l'Academy francese, sottolineando come Carrey incarni «un'audacia senza sosta, capace di spingersi sempre oltre i confini della performance e dell'arte».

Il premio lo colloca in una galleria di illustri predecessori: da Julia Roberts a Christopher Nolan, da Cate Blanchett a David Fincher, fino all'indimenticato Robert Redford. P

er Carrey non è il primo riconoscimento d'oltralpe: già nel 2010 era stato nominato Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres per il suo contributo al cinema e alle arti.