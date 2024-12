Jim Carrey

L'attore costretto ad abbassare le sue pretese per la lussuosa proprietà di Brentwood, venduta per quasi 20 milioni di dollari a fronte di una richiesta iniziale di 29.

Covermedia Covermedia

Jim Carrey vende la sua casa di Los Angeles.

L'attore ha accettato un'offerta di circa 10 milioni di dollari in meno rispetto al prezzo iniziale richiesto.

Il 62enne aveva messo sul mercato la sua proprietà di Brentwood, California, nel febbraio del 2023 per circa 29 milioni di dollari, ma non avendo ricevuto offerte sostanziali, ha deciso di abbassare il prezzo a 19,8 milioni di dollari.

Pur non avendo ottenuto il denaro richiesto, si tratta dell'operazione immobiliare più costosa della settimana a Los Angeles, come riportato dall'azienda di dati immobiliari Eklund.

Jim aveva acquistato la proprietà, composta da cinque camere da letto e nove bagni, nel 1994 per una cifra di gran lunga inferiore, 3.8 milioni di dollari.

La scorsa settimana l'attore ha dichiarato di avere accettato di prendere parte al terzo capitolo di «Sonic» per soldi.

«Ho comprato un bel po' di roba e ho bisogno di soldi, francamente», ha detto ad Associated Press alla première di «Sonic – Il film 3», a Londra.

Lo scorso anno, Jim ha dichiarato di avere deciso di disfarsi della proprietà perché non la usava più come residenza principale.

«Per tre decadi è stato un santuario per me, ma ormai non passo tanto tempo lì e voglio che qualcun altro se la goda come ho fatto io», ha detto al New York Post.