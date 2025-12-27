  1. Clienti privati
L'annuncio del regista Jim Jarmusch chiede nazionalità francese: «Voglio evadere dagli Stati Uniti»

SDA

27.12.2025 - 18:00

Jim Jarmusch ha vinto in passato anche un Pardo d'oro al Festival di Locarno.
Keystone

Il regista statunitense Jim Jarmusch ha annunciato di voler fare richiesta per ottenere la cittadinanza francese. Lo ha dichiarato lui stesso ai microfoni della radio France Inter.

Keystone-SDA

27.12.2025, 18:00

27.12.2025, 18:06

«Ho presentato effettivamente una domanda» e la relativa pratica «è in corso» ha detto all'emittente radiofonica francese. «Mi piacerebbe avere un altro posto dove rifugiarmi dagli Stati Uniti», ha spiegato.

«E poi la Francia, Parigi, la cultura francese sono profondamente radicate in me. Credo che sarei molto onorato di avere un passaporto francese». Il regista 72enne ha anche aggiunto di voler girare tutti i suoi prossimi film in Francia dove si trova per presentare «Father Mother Sister Brother» che ha vinto il Leone d'Oro all'82esima Mostra del Cinema di Venezia.

