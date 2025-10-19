Jimmy Fallon Covermedia

Durante una vacanza vicino a Balmoral, il conduttore americano è stato invitato a cena nel mess degli ufficiali del 5° battaglione scozzese: cornamuse, kilt e uova di cervo per un incontro inaspettato.

Covermedia Covermedia

Jimmy Fallon non si aspettava di finire a tavola con i soldati scozzesi.

In visita nei dintorni di Balmoral Castle, il conduttore di «The Tonight Show» è stato riconosciuto da un militare del 5° Battaglione, The Royal Regiment of Scotland (5 Scots), che lo ha invitato a unirsi alla compagnia presso Victoria Barracks, ad Aberdeenshire.

L'incontro, del tutto casuale, si è trasformato in una serata di convivialità e musica tradizionale. Fallon è stato accolto con cornamuse e kilt, ha visitato la caserma e poi ha preso parte a una cena ufficiale in pieno stile britannico.

«Un incontro fortuito diventato un momento memorabile», ha commentato il maggiore Thomas Blair, comandante del battaglione. Fallon, divertito e grato per l'accoglienza, ha firmato il registro degli ospiti e condiviso brindisi e risate con i militari.

Il menù? Una versione inedita dello «Scotch egg»: carne di cervo al posto della salsiccia.

L'episodio, riportato da The Independent, ha rapidamente fatto il giro dei media, confermando l'irresistibile ironia di Fallon e la leggendaria ospitalità scozzese, capaci di trasformare una semplice vacanza in una scena degna di un talk show.