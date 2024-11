Jimmy Fallon

Il conduttore Jimmy Fallon svela le sue ansie sul palco e racconta un aneddoto divertente su Justin Timberlake.

Nonostante il successo mondiale, Jimmy Fallon ammette di avere ancora qualche timore sul lavoro.

Lo spinoso argomento è stato affrontato durante un'intervista su «Hot Ones», il talk show su YouTube, quando il presentatore ha vuotato il sacco al microfono con Sean Evans.

«Il silenzio, quel silenzio assordante, è il mio incubo», rivela il conduttore. «Piangere in video – come ora – mi terrorizza. Ma la mia vera paura è mollare davanti al pubblico americano, e so che non lo farò».

Con questa sincerità, a 50 anni offre uno spaccato della sua carriera, iniziata nel 1998 quando entrò nel cast di «Saturday Night Live» su NBC. Nel 2014 ha poi preso le redini di uno dei programmi di punta della televisione americana, «The Tonight Show».

L'amicizia con Justin Timberlake

Fallon racconta anche un episodio memorabile con l'amico e collega Justin Timberlake durante uno sketch di SNL, rivelando il lato perfezionista della popstar.

«È uno degli esseri umani più talentuosi al mondo», dice Fallon, «ma è anche un perfezionista. Mentre lavoravamo insieme l'anno scorso, mi ha detto: "Jimmy, ricorda di azzeccare quell'armonia". Io rispondo "Certo", e lui mi stringe la mano: "Sul serio, Jimmy. Non dimenticare l'armonia!"».

Scherzando il comico ricorda di essersi sentito come Lance Bass, il compagno di Timberlake negli NSYNC: «A quel punto gli ho risposto: "Ehi, calma, va tutto bene, tanto siamo vestiti come i Bee Gees!"».

Con la sua ironia e una nota di vulnerabilità, Fallon regala ai fan uno scorcio autentico della sua carriera e del rapporto di amicizia con Timberlake, un'altra icona dello spettacolo che, come lui, conosce bene le sfide e le emozioni del palcoscenico.

