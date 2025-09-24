Il noto giornalista Jimmy Ghione IMAGO/ABACAPRESS

Marialaura De Vitis, compagna di Jimmy Ghione, affronta le critiche sulla loro relazione, dimostrando che l'amore può superare ogni pregiudizio legato all'età.

Hai fretta? blue News riassume per te Marialaura De Vitis ha parlato al programma «La volta buona» di Caterina Balivo della sua relazione con Jimmy Ghione, noto inviato di «Striscia la Notizia».

La 34enne ha respinto le accuse di chi dice che starebbe con il 61enne Ghione solo per soldi e per la fama.

«È stato un colpo di fulmine e da quel primo bacio durante un aperitivo, non ci siamo più lasciati».

La modella ha descritto il giornalista come una persona con tanti valori, protettivo e simpatico, oltre che bellissimo, il «Brad Pitt» italiano.

Marialaura De Vitis, fidanzata di Jimmy Ghione, noto inviato di «Striscia la Notizia», ha condiviso la sua esperienza di amore con un uomo molto più grande durante il programma «La volta buona» condotto da Caterina Balivo.

Nonostante le critiche ricevute, la 34enne afferma con fermezza: «Le critiche semplicemente non mi interessano. Mi accusano di stare con lui per i soldi o la fama, ma non ho mai pensato di porre fine a questa splendida storia d’amore».

Come riportato anche da «leggo.it», la donna descrive Jimmy - che di anni ne ha 61 - come l'amore della sua vita, sottolineando come la loro relazione sia unica rispetto alle sue esperienze passate.

«Con lui ho capito cos’è davvero l’amore. Ridiamo molto insieme, mi protegge ed è un uomo con tanti valori. È un padre di famiglia e mi sprona a inseguire i miei sogni. È un compagno di vita e viviamo la quotidianità giorno per giorno».

Durante l'intervista, la donna ha anche parlato del suo rapporto con i figli del compagno, rivelando: «Quest’anno ho conosciuto i suoi figli. Il suo primogenito è quasi mio coetaneo e forse è più maturo di Jimmy, che è un eterno Peter Pan!».

La loro storia d'amore è iniziata a un evento a Milano Marittima, dove la modella è stata colpita dalla bellezza di Jimmy, che lei chiama affettuosamente il «Brad Pitt italiano».

«È stato un colpo di fulmine», racconta, «e da quel primo bacio durante un aperitivo, non ci siamo più lasciati».