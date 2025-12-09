  1. Clienti privati
Stati Uniti Il comico Jimmy Kimmel rinnova per un anno il contratto con Abc e Disney

SDA

9.12.2025 - 15:41

Jimmy Kimmel annuncia, parafrasando Donald Trump: "Sono felice di annunciare un altro anno senza talento". (foto d'arichivio)
Jimmy Kimmel annuncia, parafrasando Donald Trump: "Sono felice di annunciare un altro anno senza talento". (foto d'arichivio)
Keystone

Il comico della notte Jimmy Kimmel, il cui show era stato clamorosamente sospeso per qualche giorno lo scorso settembre durante una tempesta legata al caso Charlie Kirk, ha rinnovato di almeno un anno il contratto con la Abc.

Keystone-SDA

09.12.2025, 15:41

09.12.2025, 15:57

La proroga significa che il Jimmy Kimmel Live!, la cui scadenza era in programma a maggio 2026, andrà in onda sulla rete di proprietà della Disney fino ad almeno maggio 2027.

«Sono felice di annunciare un altro anno senza talento», ha ironizzato il comico su Instagram postando un articolo di Bloomberg che annunciava il rinnovo del suo contratto. Il comico conduce lo show dal 2003 e di frequente è stato ai ferri corti con Donald Trump che, a suo avviso, «non sa accettare gli scherzi».

A sua volta Trump ha attaccato Kimmel affermando che ha «zero talento» e anche l'altra sera, conducendo la cerimonia dei premi al Kennedy Center, ha chiaramente fatto capire che il comico era nella sua testa: «Ho visto tanti presentatori. Jimmy Kimmel è stato orribile. Se non riesco a superare Jimmy Kimmel in termini di talento, non penso di dover essere presidente».

L'antipatia è chiaramente ricambiata. La settimana scorsa, Kimmel è tornato a stuzzicare Trump sui suoi indici di gradimento in calo: «Ci sono distributori di benzina su Yelp con valutazioni più alte di quelle di Trump in questo momento».

