  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Pressioni politiche Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione

Covermedia

23.9.2025 - 11:00

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel
Covermedia

Il conduttore di «Jimmy Kimmel Live!» rientra in onda dopo lo stop deciso da ABC per le frasi sul caso Charlie Kirk. Tra polemiche, pressioni politiche e reazioni di Hollywood, la late-night TV americana si prepara a ripartire.

Covermedia

23.09.2025, 11:00

23.09.2025, 11:08

Jimmy Kimmel è pronto a tornare dietro la scrivania del suo late-night show.

Il conduttore era stato sospeso la scorsa settimana, dopo i commenti giudicati «insensibili» sulla morte dell'attivista politico Charlie Kirk.

La decisione era arrivata direttamente dai vertici Disney, proprietaria del network ABC che trasmette «Jimmy Kimmel Live!». «Mercoledì scorso abbiamo sospeso la produzione per non alimentare ulteriormente una situazione già tesa in un momento delicato per il Paese», ha dichiarato l'azienda, come riportato dal Guardian e da altri media. «Abbiamo considerato alcune osservazioni intempestive e dunque inopportune. Dopo giorni di confronto con Jimmy, abbiamo deciso di riportare il programma in onda da martedì.»

La polemica era scoppiata lunedì, quando Kimmel aveva commentato nel monologo: «La gang MAGA sta disperatamente cercando di dipingere questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno dei loro, pur di guadagnare punti politici».

La sospensione ha trovato l'approvazione del presidente Donald Trump, che ha persino minacciato di «dare un'occhiata» anche a «The View», altro talk show di ABC spesso critico nei confronti della sua amministrazione.

Il provvedimento, però, ha scatenato una valanga di reazioni contrarie: da Hollywood agli altri conduttori di talk show, passando per giornalisti e politici di entrambe le parti, molti hanno condannato lo stop come una misura sproporzionata.

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Nel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera
Si cerca Franco Gambina
Iacchetti dopo lo scontro su Gaza: «Perdo lavoro e ricevo minacce, ma non mi pento»
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi

Le ultime su Jimmy Kimmel

Ecco la sua opinione. Angelina Jolie sul caso Jimmy Kimmel: «Non riconosco più il mio Paese»

Ecco la sua opinioneAngelina Jolie sul caso Jimmy Kimmel: «Non riconosco più il mio Paese»

Media ostili all'amministrazione. Kimmel e Colbert silurati, ora Trump punta Whoopi Goldberg

Media ostili all'amministrazioneKimmel e Colbert silurati, ora Trump punta Whoopi Goldberg

Jimmy Kimmel silurato. Il diritto alla libertà di parola negli USA è ancora valido? Trump: «Non ne sono sicuro»

Jimmy Kimmel siluratoIl diritto alla libertà di parola negli USA è ancora valido? Trump: «Non ne sono sicuro»

Hollywood e opposizione indignate. Abc cede a Trump e sospende lo show di Kimmel, che è «fottutamente furioso»

Hollywood e opposizione indignateAbc cede a Trump e sospende lo show di Kimmel, che è «fottutamente furioso»

Altre notizie

Disney dà luce verde. Jimmy Kimmel torna in TV, ma sarà oscurato in gran parte degli USA

Disney dà luce verdeJimmy Kimmel torna in TV, ma sarà oscurato in gran parte degli USA

Un processo doloroso. Caterina Murino mamma a 47 anni: «Vorrei vedere chi mi chiama nonna»:

Un processo dolorosoCaterina Murino mamma a 47 anni: «Vorrei vedere chi mi chiama nonna»:

Confessioni. Giuliana De Sio rivela pressioni e minacce sul set de «L'Onore e il Rispetto»

ConfessioniGiuliana De Sio rivela pressioni e minacce sul set de «L'Onore e il Rispetto»