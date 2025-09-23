Jimmy Kimmel Covermedia

Il conduttore di «Jimmy Kimmel Live!» rientra in onda dopo lo stop deciso da ABC per le frasi sul caso Charlie Kirk. Tra polemiche, pressioni politiche e reazioni di Hollywood, la late-night TV americana si prepara a ripartire.

Jimmy Kimmel è pronto a tornare dietro la scrivania del suo late-night show.

Il conduttore era stato sospeso la scorsa settimana, dopo i commenti giudicati «insensibili» sulla morte dell'attivista politico Charlie Kirk.

La decisione era arrivata direttamente dai vertici Disney, proprietaria del network ABC che trasmette «Jimmy Kimmel Live!». «Mercoledì scorso abbiamo sospeso la produzione per non alimentare ulteriormente una situazione già tesa in un momento delicato per il Paese», ha dichiarato l'azienda, come riportato dal Guardian e da altri media. «Abbiamo considerato alcune osservazioni intempestive e dunque inopportune. Dopo giorni di confronto con Jimmy, abbiamo deciso di riportare il programma in onda da martedì.»

La polemica era scoppiata lunedì, quando Kimmel aveva commentato nel monologo: «La gang MAGA sta disperatamente cercando di dipingere questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno dei loro, pur di guadagnare punti politici».

La sospensione ha trovato l'approvazione del presidente Donald Trump, che ha persino minacciato di «dare un'occhiata» anche a «The View», altro talk show di ABC spesso critico nei confronti della sua amministrazione.

Il provvedimento, però, ha scatenato una valanga di reazioni contrarie: da Hollywood agli altri conduttori di talk show, passando per giornalisti e politici di entrambe le parti, molti hanno condannato lo stop come una misura sproporzionata.