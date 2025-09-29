  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

LGBTQ+ JK Rowling attacca Emma Watson sul tema trans: «È ignorante»

SDA

29.9.2025 - 19:28

La scrittrice JK Rowling (foto d'archivio).
La scrittrice JK Rowling (foto d'archivio).
sda

Ennesimo scontro sul tema dei diritti del mondo transgender e di quelli delle donne fra la scrittrice JK Rowling, madre letteraria di «Harry Potter», e la star Emma Watson, che della saga cinematografica sul maghetto fu protagonista.

Keystone-SDA

29.09.2025, 19:28

29.09.2025, 19:52

Quest'ultima aveva debuttato come attrice-bambina nei panni del personaggio di Hermione Granger.

Rispondendo a una recente intervista a un podcast, Rowling ha bollato Watson – oggi 35enne e iscritta a un corso nella prestigiosa università britannica di Oxford – come una giovane donna privilegiata e «ignorante».

L'attrice – che anni fa accusò pubblicamente JK assieme a Daniel Ratcliffe e ad altri protagonisti cinematografici ascesi alla fama grazie ai film di Harry Potter di aver assunto atteggiamenti transfobici nelle sue insistenti campagne femministe in difesa di una irriducibile differenza biologica di genere delle donne – aveva rimproverato di fatto nell'intervista alla scrittrice i toni personali della polemica; non senza sottolineare che ci si può voler bene anche con chi «non condivide le stesse opinioni».

Collaborazione confermata. «Harry Potter»: J.K. Rowling approva la serie TV targata HBO

Collaborazione confermata«Harry Potter»: J.K. Rowling approva la serie TV targata HBO

«Ignorante»

La replica odierna di Rowling attraverso i social è stata tuttavia durissima: «Come altre persone che non hanno mai conosciuto la vita adulta senza essere protette dalla ricchezza e dalla celebrità, Emma ha poca esperienza dell'esistenza reale: la ignora al punto da poter essere definita ignorante».

La scrittrice inglese trapiantata in Scozia, divenuta miliardaria grazie alle successo globale delle sue opere e al copyright ad esse legato, ha poi difeso ancora una volte le sue critiche a ogni tentativo d'imporre spazi misti intimi alle donne come gli ospedali o gli spogliatoi degli impianti sportivi pubblici: realtà con cui a suo dire Watson non ha mai dovuto confrontarsi.

Non solo, ha pure ribadito di non poter perdonare Watson o a Ratcliffe per averla rinnegata gettando a suo tempo «benzina sul fuoco» delle accuse di transfobia rivolte contro di lei. Accuse che la romanziera ha sempre respinto e che – afferma – le sono valse «minacce di morte» da parte di attivisti ultraradicali della galassia Lgbtq.

... e sul ritiro della patente!. Emma Watson e la verità sulla pausa dal cinema: «Era distruttivo per l'anima»

... e sul ritiro della patente!Emma Watson e la verità sulla pausa dal cinema: «Era distruttivo per l'anima»

I più letti

Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?
Ti ricordi ancora di questi giochi per Playstation? Ecco la top ten di blue News
Merce del valore di milioni finisce nella spazzatura in Svizzera, ecco perché
Giovane si presenta al proprio funerale: «Non sono io nella bara»
Due veterani dell'Iraq sono gli autori delle ultime stragi in Michigan e North Carolina

Altre notizie

Royal Family. L'ombra del «sabotaggio» aleggia sul riavvicinamento di Harry a Carlo

Royal FamilyL'ombra del «sabotaggio» aleggia sul riavvicinamento di Harry a Carlo

Ma non ce l'ha solo con lui. Morgan: «Io marginalizzato, Mengoni senza di me non esisterebbe»

Ma non ce l'ha solo con luiMorgan: «Io marginalizzato, Mengoni senza di me non esisterebbe»

A Las Vegas. Allarme per Dolly Parton, costretta a cancellare dei concerti a causa di interventi medici

A Las VegasAllarme per Dolly Parton, costretta a cancellare dei concerti a causa di interventi medici