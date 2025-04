J.K. Rowling

La scrittrice esprime soddisfazione per la storica sentenza della Corte Suprema, che ha stabilito che il termine «donna» si riferisce a una donna biologica, ma che le persone transgender sono comunque protette contro la discriminazione.

La Corte Suprema del Regno Unito, che ha stabilito che il termine «donna» nell'Equality Act del 2010 si riferisce esclusivamente a una donna biologica.

JK Rowling ha festeggiato dopo questa sentenza, congratulandosi con le donne che hanno portato avanti la causa.

«Penso che più tardi prenderò un sigaro», ha scritto l'autrice di Harry Potter su X. Mostra di più

La corte ha confermato che, pur non escludendo la protezione contro la discriminazione per le persone transgender, una persona trans con documenti che la riconoscono come donna non dovrebbe essere considerata tale ai fini dell'uguaglianza legale.

«Ci sono volute tre straordinarie e tenaci donne scozzesi, con un esercito dietro di loro, per far sentire questo caso alla Corte Suprema e, vincendo, hanno protetto i diritti delle donne e delle ragazze in tutto il Regno Unito», ha scritto la Rowling su X, mostrando il suo sostegno alle donne che hanno portato avanti la causa.

Brindisi alla vittoria

In un altro post, l'autrice di «Harry Potter» ha rivelato di aver donato dei soldi all'organizzazione «For Women Scotland», che lavora per proteggere e rafforzare i diritti delle donne e dei bambini.

Ha anche «brindato» alle donne del gruppo, pubblicando una foto di due bicchieri di champagne, per poi annunciare con tono scherzoso: «Penso che più tardi prenderò un sigaro».

La Rowling ha una lunga storia di opinioni controverse sulla questione transgender, arrivando persino a dichiarare che «sarebbe felice» di andare in prigione per difendere le sue convinzioni.