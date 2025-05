Jennifer Lopez

Il 21 luglio Jennifer Lopez si esibirà al Lucca Summer Festival per l'unica data italiana del suo tour. Ma a far discutere non è solo la musica: per incontrare la popstar servono oltre 1.400 euro. E il biglietto? Da pagare a parte.

Quasi duemila euro per un saluto e una foto con Jennifer Lopez.

È questa la cifra che i fan più benestanti dovranno sborsare se vorranno incontrare la star del pop il prossimo 21 luglio a Lucca, dove JLo farà tappa con il suo «Up All Night Live in 2025».

Il concerto, previsto sotto le mura storiche della città, sarà l'unica data italiana e uno degli eventi di punta del Lucca Summer Festival.

Il pacchetto più esclusivo, chiamato «meet & greet», prevede un incontro ravvicinato con la cantante: due parole, un selfie, forse un autografo. Ma a caro prezzo. Il solo accesso a questo momento costa 1.403 euro, cifra che non include nemmeno il biglietto per lo show.

Chi vorrà assistere al concerto da un posto privilegiato, come quelli del «Diamond vip package», dovrà aggiungere fino a 550 euro. Il conto finale? Poco meno di 2.000 euro a persona. Un'esperienza deluxe non proprio alla portata di tutti.

«Confermo: il meet & greet è previsto in ogni data del tour – spiega Mimmo D'Alessandro, patron del Summer Festival – ma i prezzi non li decidiamo noi. Sono fissati dallo staff di Jennifer Lopez. Noi ci limitiamo a metterli in vendita».

Una scelta che ha già scatenato reazioni contrastanti tra i fan. Alcuni parlano di cifre folli, altri difendono l'iniziativa come un'opportunità irripetibile.

«È un'esperienza per chi può permettersela, certo. Ma incontrare la propria icona può valere molto per alcune persone», sottolinea ancora D'Alessandro.

Intanto, la prevendita dei biglietti procede spedita.

I posti disponibili saranno circa 20.000, tutti a sedere. «Siamo fiduciosi di fare il tutto esaurito – conclude il patron -. Sarà una serata memorabile, destinata a rimanere nella storia del nostro festival».