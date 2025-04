Jo Squillo

Jo Squillo è ricoverata in ospedale dopo un intervento delicato di cui si conosce ancora poco. La preoccupazione dei fan cresce, ma arrivano messaggi di supporto da colleghi e amici, mentre lei rassicura con un post su Instagram.

Covermedia Covermedia

Jo Squillo, nome d'arte di Giovanna Coletti, sta affrontando un periodo difficile.

La conduttrice e cantante 62enne, nota per la sua carriera musicale e la successiva ascesa nel mondo della moda e della televisione, è stata ricoverata in ospedale a seguito di un intervento chirurgico delicato.

La natura dell'operazione non è stata ancora rivelata, ma l'ansia dei suoi fan e dei suoi cari è palpabile.

Sul suo profilo Instagram, la Squillo ha voluto rassicurare i suoi seguaci postando un video in cui appare nel letto d'ospedale, apparentemente addormentata dopo aver ricevuto l'anestesia, attaccata a un monitor per il controllo dei battiti cardiaci.

«È andato tutto bene. Grazie», ha scritto nella didascalia del post, cercando di tranquillizzare i tanti che si sono preoccupati per le sue condizioni.

Tanto l'affetto da amici e colleghi

L'affetto che le arriva da amici e colleghi è subito evidente. Simona Ventura, Jovanotti, Natasha Stefanenko e Veronica Ferraro sono solo alcuni dei nomi che hanno inviato messaggi di incoraggiamento e affetto, testimoniando quanto Jo Squillo sia amata nel mondo dello spettacolo.

La conduttrice di «Siamo Donne», diventata un simbolo di emancipazione femminile negli anni '90, continua a ricevere il sostegno di tutti coloro che l'hanno vista crescere nel panorama televisivo e musicale.

In un momento in cui l'intervento potrebbe aver suscitato timori tra i suoi fan, la risposta rassicurante della cantante e presentatrice ha placato, almeno in parte, le preoccupazioni.

Anche i più giovani si dimostrano solidali

Ma non solo i colleghi del mondo dello spettacolo, anche il pubblico più giovane, che l'ha conosciuta grazie alla sua attività televisiva, sta dimostrando una grande solidarietà.

Jo Squillo, che ha iniziato la sua carriera negli anni '80, è divenuta famosa per i suoi successi musicali, come Siamo Donne, che ha cantato in coppia con Sabrina Salerno nel 1991, ma è anche una figura di spicco nella moda e nel panorama televisivo.

Il suo cammino artistico e professionale l'ha resa una delle personalità più amate e apprezzate del panorama italiano, e la sua recente esperienza ospedaliera ha sicuramente toccato il cuore di tutti i suoi fan.