Jodie Turner-Smith

L’attrice ha chiesto il divorzio dall’ex star di «Dawson’s Creek» dopo quattro anni di matrimonio: «Una scelta coraggiosa e necessaria».

Jodie Turner-Smith parla pubblicamente per la prima volta della separazione da Joshua Jackson. I due hanno avviato le pratiche per il divorzio a fine 2023 dopo quattro anni di matrimonio: un passo che la star di «Queen & Slim» definisce «coraggioso».

«A volte le cose che vogliamo funzionino, finiscono per non funzionare», ha rivelato al The Sunday Times. «E va bene così. La cosa più importante è scegliere cosa è più sano per te e per la tua famiglia, e ovviamente per i bambini».

La coppia condivide una bambina di tre anni e ha già raggiunto un accordo temporaneo sulla custodia. Entrambi avranno la custodia legale e fisica congiunta e non dovranno pagare il mantenimento.

«Non penso sia un fallimento», ha detto l’attrice. «Ovviamente abbiamo vissuto dei momenti bellissimi insieme. Ma ora è arrivato il momento di voltare pagina per entrambi. Lo trovo entusiasmante! È la cosa più coraggiosa del mondo riconoscere quando qualcosa non va più e andare avanti. Voglio che questo sia un esempio anche per mia figlia».

Covermedia