Tra famiglia, denaro e identità Joe Bastianich a teatro con «Money – Il bilancio di una vita»

8.10.2025 - 16:30

Joe Bastianich
Joe Bastianich

Lo spettacolo debutta il 24 ottobre a Trieste e racconta famiglia, denaro e identità.

08.10.2025, 16:30

08.10.2025, 16:35

Il bilancio di una vita», in scena dal 24 ottobre al Politeama Rossetti di Trieste, con la regia di Massimo Navone.

«In questo spettacolo», racconta Bastianich all'Ansa, «porto con me le esperienze della mia vita: storie della mia famiglia, la New York degli anni '70, il business della ristorazione, ricordi, la mia musica. Il denaro diventa il filo conduttore per parlare di temi universali».

L'ambientazione è suggestiva: il retro di un ristorante chiuso, dove l'ordinario si trasforma in spazio teatrale. Bastianich ha spiegato che Money «diventa il racconto di storie umane che appartengono a tutti noi e che ci aiutano a capire quanto i soldi influenzino le nostre vite e il nostro modo di essere».

In altre interviste, ha ricordato le sue origini: «Avevamo una trattoria molto umile, eravamo poveri. I miei si ammazzavano di lavoro, ma non era mai abbastanza per non farci sentire da meno». E ha aggiunto: «Sono cose che possono distruggerti o darti lo slancio».

Lo spettacolo intreccia momenti autobiografici – dall'infanzia al Bronx alla crescita imprenditoriale tra Italia e Stati Uniti – con riflessioni sul denaro come simbolo e misura di rapporti umani e potere.

