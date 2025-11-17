Joe Bastianich gestisce oggi una ventina di locali in tutto il mondo. Tony DiMaio

Joe Bastianich, noto imprenditore e ristoratore, è anche un appassionato di musica e teatro. Nonostante il successo, ricorda un'infanzia segnata da difficoltà economiche e discriminazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Joe Bastianich ha raccontato la sua infanzia difficile, vissuta nel Queens da figlio di migranti italiani guardati dall’alto in basso.

«Eravamo i migranti poveri», ha ricordato, raccontando che consegnava giornali per nove dollari a settimana.

A Masterchef ha creato un forte legame d'amicizia con Antonino Cannavacciuolo, tanto che trascorrono le vacanze insieme.

Joe Bastianich è molto più di un imprenditore di successo. Volto noto di Masterchef, ristoratore di fama internazionale, ma anche musicista e appassionato di teatro, oggi è in tournée con lo spettacolo «Money – Il bilancio di una vita».

Eppure dietro il suo percorso costellato di riconoscimenti si nasconde una storia fatta di sacrifici, orgoglio e riscatto.

In un’intervista al «Corriere della Sera», Bastianich ha raccontato senza filtri la durezza della sua infanzia.

«Sono arrabbiato. Dopo tanti anni non mi passa», confessa, ricordando i tempi in cui la sua famiglia di origini italiane faticava a farsi accettare nella New York degli anni Sessanta e Settanta.

Un gradino sotto agli altri

«Eravamo i migranti poveri», dice. «Ogni giorno c’era qualcuno che guardava i miei dall’alto in basso: «Valete meno di noi»».

Nel Queens, dove i genitori avevano aperto un piccolo ristorante, il giovane Joe imparò presto che per essere rispettati bisognava lavorare più degli altri.

Come gli ricordava spesso la nonna Erminia: «Rispetto agli altri siamo un gradino sotto».

Come riporta «Leggo», oggi Bastianich gestisce una ventina di locali nel mondo, ma non dimentica quel periodo: «A dieci anni mi alzavo all’alba per consegnare giornali. Guadagnavo nove dollari a settimana. È stata la mia prima lezione di vita».

Le vacanze con Antonino

La sua carriera televisiva è legata indissolubilmente a Masterchef, programma a cui partecipò fin dall’inizio su suggerimento dell’amico Gordon Ramsay.

Dopo il successo negli Stati Uniti, il format arrivò anche in Italia, dove Bastianich è stato giudice per otto edizioni.

Con i colleghi ha costruito rapporti autentici: «Con Carlo Cracco e Bruno Barbieri ci sentiamo ancora. Con Antonino Cannavacciuolo andiamo addirittura in vacanza insieme, con le famiglie».

Qualche rimpianto c'è

Se la cucina e la musica gli hanno dato tanto, Bastianich non nasconde qualche rimpianto: «Sono stato meno presente con la mia famiglia», ammette.

Ma è convinto di aver trasmesso ai figli - Olivia, Miles e Ethan - un messaggio importante: «Con l’impegno e la passione si può ottenere tutto». Un equilibrio che oggi riesce a mantenere anche grazie alla moglie, Deanna, «parte della squadra, nel lavoro e nella vita».