Joe Bastianich con Bruno Barbieri e Carlo Cracco imago/Milestone Media

Il noto imprenditore italo-americano e giudice di cucina è stato ospite di Fabio Fazio a «Che tempo che fa», dove si è aperto sulle difficoltà del rapporto a distanza con la moglie e dove ha riflettuto sulla sua esperienza a Masterchef e sull'addio all'Isola dei Famosi.

Sara Matasci ai-scrape

Ricordiamo che di recente il 56enne ha deciso di abbandonare definitivamente l'«Isola dei Famosi», dichiarando: «Sto male, non posso continuare». Questa scelta ha segnato un momento di riflessione per l'imprenditore, che si è trovato a bilanciare la sua carriera televisiva con le responsabilità familiari.

Nonostante il suo forte legame con gli Stati Uniti, Bastianich mantiene un profondo affetto per l'Italia. Ha recentemente aperto un nuovo locale a Milano, specializzato in «smashed burger», un piatto molto apprezzato dai newyorkesi. Questo progetto rappresenta un ponte tra le sue radici americane e il suo amore per la cultura italiana.

Le sue opinioni su Barbieri, Cannavacciuolo e Cracco

Durante l'intervista, lo chef ha anche discusso delle difficoltà nel mantenere un rapporto a distanza con sua moglie, esprimendo il suo senso di colpa nei confronti dei figli. Queste sfide personali si intrecciano con le sue esperienze professionali, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita.

Inoltre, Bastianich ha riflettuto anche sulla sua esperienza a «Masterchef», condividendo le sue opinioni sulle divergenze avute con altri giudici. In un'intervista di qualche tempo fa al «Fatto Quotidiano», l'imprenditore aveva dichiarato: «Siamo amici, lavoriamo insieme ma abbiamo opinioni diverse, che ci sta. Bruno Barbieri a volte è troppo purista e mi fa inca***, Antonino Cannavacciuolo parla napoletano e non si capisce un ca***. Carlo Cracco è un presuntuoso».

Queste dinamiche hanno influenzato la sua decisione di lasciare il programma, segnando un capitolo importante della sua carriera televisiva.

L'intervista a «Che Tempo Che Fa» ha offerto al pubblico un'opportunità unica di conoscere meglio Joe Bastianich, esplorando le sue passioni, le sue sfide e le sue aspirazioni future. Attraverso le sue parole, è emerso un ritratto complesso di un uomo che cerca di conciliare la sua vita personale con le sue ambizioni professionali.

