Celebrità e alcolismo: le confessioni dei vip che hanno vinto la battaglia

Source: Covermedia

Il giudiche di MasterChef si difende e dichiara: «Non ho commesso alcuna evasione fiscale, tantomeno da un milione di euro».

Joe Bastianich nega le accuse di evasione fiscale.

Il giudice di MasterChef in questi giorni è indagato dalle Fiamme Gialle a causa del suo locale Orsone a Cividale del Friuli, che nato come agriturismo nel 2013 fino al 2015 ha pagato tasse agevolate dirette alle attività agricole, anche dopo aver cambiato la dicitura da attività agricola in ristorante.

«Non ho commesso alcuna evasione fiscale, tantomeno da un milione di euro, come leggo in queste ore su molti siti online. Scrivono cose sbagliate, parlano di redditi non dichiarati», commenta Joe Bastianich a TGcom24.

«Abbiamo ricevuto dal fisco un avviso di accertamento, su un fatturato di 950mila euro regolarmente dichiarato nel corso di tre anni. È per il Ristorante Orsone, a Cividale del Friuli. Ci contestano che, da agosto 2013 a inizio 2015, abbiamo pagato tasse agevolate come agriturismo invece che come ristorante. L'abbiamo aperto come agriturismo nell'agosto 2013. Dopo pochi mesi, ci siamo accorti che l’inquadramento non funzionava. Perciò, abbiamo chiesto di trasformarlo in ristorante, ma la pratica è stata accettata solo a inizio 2015. La contestazione riguarda il periodo di mezzo».