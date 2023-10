Joe Jonas

Dopo aver raggiunto un accordo sulla custodia dei figli, l’ex coppia cercherà una soluzione condivisa anche sulla parte economica.

Joe Jonas e Sophie Turner gestiranno il divorzio con una mediazione privata, evitando quindi le aule di tribunale. La notizia si apprende dai documenti visionati da Page Six, dove si evince che Joe, 34 anni, e Sophie, 27 anni, hanno raggiunto «vari accordi e intendono perseguire una risoluzione amichevole di tutte le questioni».

Questa settimana l’ex coppia si è anche accordata sulla custodia temporanea congiunta delle figlie Willa, tre anni, e Delphine, di 15 mesi, che trascorreranno con i rispettivi genitori due settimane alla volta, fino a gennaio.

Le bambine potranno viaggiare ovunque nel Regno Unito e negli Stati Uniti e trascorreranno il Natale in Inghilterra, paese natale di Sophie, mentre andranno in tournée con il papà popstar.

«Dopo una mediazione produttiva e di successo, abbiamo concordato che le bambine trascorreranno il loro tempo in modo equo in case amorevoli sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito», hanno dichiarato i due vip in un comunicato a Page Six. «Non vediamo l'ora di essere degli ottimi co-genitori».

Joe e Sophie si sono uniti in matrimonio nel 2019, ma a settembre hanno annunciato la separazione.

Covermedia