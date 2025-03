John Boyega

L'attore ha scelto di non tacere di fronte agli attacchi a sfondo razziale da parte di alcuni fan di «Guerre Stellari».

Covermedia Covermedia

John Boyega è stato vittima di razzismo da parte di alcuni fan di «Star Wars».

L'attore 33enne ha interpretato Finn, uno stormtrooper che diventa un eroe, nei film «Il risveglio della forza», «Gli ultimi Jedi» e «L'ascesa di Skywalker», ma dopo essere stato scritturato per la parte è stato bersagliato da vili commenti a sfondo razziale da alcuni membri della fanbase di «Guerre Stellari», per cui ha scelto di non tacere.

«Non lo sopportavo. Andava contro il mio punto di vista», ha dichiarato a Us Weekly. «Dalla mia piattaforma era giusto parlarne. Per quanto mi trovi in ​​questa posizione privilegiata, ho ancora amici di famiglia che vivono nel mondo reale e non nella bolla di Hollywood».

«Loro sono influenzati da questi problemi. Quindi non parlarne, nella mia posizione, non aveva molto senso da parte mia».

Boyega in precedenza aveva risposto ai troll razzisti che lo avevano preso di mira durante le riprese di «Star Wars»: «Nessun'altra persona del cast ha dovuto subire gli attacchi di gente che minacciava di boicottare il film a causa della loro presenza», ha rivelato all'epoca a GQ.

«Nessun altro ha ricevuto il clamore e le minacce di morte inviate in DM su Instagram e sui social media, dicendo: "Nero di qua e nero di là" o "Non dovresti essere uno Stormtrooper"».