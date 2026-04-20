John Cena Imago

Dalla vita in auto ai red carpet di Hollywood: John Cena racconta il lato meno noto della sua storia e come è riuscito a cambiare tutto.

Hai fretta? blue News riassume per te John Cena racconta a «People» un passato difficile, tra vita in auto e problemi economici familiari.

Dopo il successo nella WWE e al cinema, oggi aiuta i suoi cari anche nella gestione delle finanze.

Con più tempo libero dopo il ritiro dal ring, punta su equilibrio personale e nuovi progetti professionali. Mostra di più

John Cena si prende una pausa dal ring e guarda indietro.

L'ex star del wrestling, oggi attore affermato, racconta il suo percorso tra difficoltà e riscatto in un'intervista al magazine «People», in occasione di WrestleMania 42, evento che ha presentato a Las Vegas il 18 e 19 aprile su Netflix.

Dietro il successo, però, c'è un passato tutt'altro che semplice.

Prima della notorietà, Cena ha vissuto per un periodo nella sua auto, una Lincoln Continental del 1991, arrangiandosi come poteva e contando spesso su pasti gratuiti. Anche la famiglia attraversava problemi economici e non poteva sostenerlo.

Dopo la laurea in fisiologia, il tentativo di costruirsi una carriera a Los Angeles si rivela inizialmente un fallimento: porte chiuse e occasioni mancate. A sostenerlo è soprattutto il padre, che gli garantisce sempre un punto di riferimento.

Il vero cambio arriva con l'approdo alla WWE, che segna l'inizio della svolta.

Ricambia l'aiuto finanziario

Oggi la situazione è completamente diversa. Cena è diventato testimonial di un servizio finanziario e ha imparato a gestire il denaro, tanto da aiutare anche i suoi familiari.

Un ribaltamento di ruoli che lui stesso definisce il risultato di una serie di eventi fortunati nati da momenti difficili, stando a quanto raccontato in passato nello show «Hart to Heart» di Kevin Hart.

Oggi, a distanza di anni, è Cena a dare consigli - anche finanziari - alla famiglia. Racconta, per esempio, una conversazione con uno dei fratelli, in difficoltà nel capire cosa volesse davvero dalla vita.

«Voglio essere felice», gli ha detto. Una risposta che, secondo Cena, nasconde una questione più profonda: molte persone cercano sicurezza economica senza sapere davvero cosa significhi, come spiega nell'intervista a «People».

Proprio per questo, negli ultimi tempi si è dedicato anche a supportare genitori e parenti nella gestione delle finanze, un tema che - ammette - in famiglia non era mai stato affrontato.

Più tempo per la vita privata

Con meno impegni sportivi, oggi trova spazio anche per la vita privata. Il rapporto con la moglie Shay Shariatzadeh, sposata nel 2020, è diventato più equilibrato.

«Prima non c'erano abbastanza ore nella giornata», racconta, spiegando che ora riescono finalmente a ritagliarsi momenti insieme.

Senza però fermarsi sul piano professionale. Cena è attualmente impegnato nella lavorazione della commedia romantica «One Attempt Remaining» per Netflix, al fianco di Jennifer Garner.