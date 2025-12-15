John Cena (foto d'archivio). KEYSTONE

Il wrestler statunitense John Cena perde il suo incontro finale in WWE contro Gunther e annuncia il ritiro dal wrestling professionistico. Una carriera leggendaria si chiude tra applausi e commozione.

Covermedia Covermedia

John Cena ha disputato e perso il suo ultimo match in WWE.

Il wrestler statunitense, 48 anni, è stato sconfitto il 13 dicembre dalla stella emergente Gunther, mettendo ufficialmente fine a una delle carriere più iconiche della storia del wrestling.

Al termine dell'incontro, Cena è rimasto sul ring mentre l'arena lo salutava con una lunga ovazione. Poi l'inchino, il saluto al pubblico e l'uscita di scena: un addio solenne, all'altezza di una leggenda.

Con 17 titoli mondiali WWE all'attivo, John Cena è il wrestler più decorato di sempre nella storia della federazione. Un record che lo consacra come una figura centrale dello sport-entertainment americano, capace di attraversare epoche e generazioni.

«Non sarei la persona che sono senza la WWE»

Negli ultimi anni, Cena ha costruito una seconda carriera altrettanto solida nel cinema e nella televisione, imponendosi come volto pop globale. Ha recitato in blockbuster come «Fast & Furious 10», «Argylle – La super spia» e «The Suicide Squad – Missione suicida», dimostrando una versatilità che va ben oltre il ring.

In una recente intervista, Cena ha ripercorso il legame profondo con la WWE, riconoscendole un ruolo decisivo nella sua vita. «Non sarei la persona che sono, professionalmente o personalmente, senza la WWE», ha dichiarato nel 2024. «Mi sono promesso che non sarei mai salito sul ring solo per esserci. Ogni volta che mi esibisco, voglio dare tutto al pubblico».

Il ritiro, però, non segna necessariamente un addio definitivo. Cena ha espresso il desiderio di restare all'interno della «bolla WWE», magari come mentore informale per i giovani wrestler o in veste di allenatore.

«Ho quasi due decenni e mezzo di esperienza e credo di poter offrire una prospettiva utile», ha spiegato. «Se non restassi integrato nella famiglia WWE in futuro e per sempre, sarebbe uno spreco per tutti».