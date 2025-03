L'attore John Goodman si sta riprendendo da un infortunio all'anca subito sul set di un nuovo film. imago/Future Image

L'attore John Goodman si è infortunato sul set di un nuovo film con Tom Cruise: è caduto ed è dovuto andare in ospedale per una lesione all'anca, ma per ora sta bene. Le riprese del lungometraggio sono state lievemente ritardate.

Tom Cruise (62 anni) è noto per aver spesso eseguito personalmente le sue spericolate acrobazie. John Goodman non è però alla pari del suo collega: l'attore di 72 anni si è infatti ferito durante le riprese di un nuovo film.

L'incidente non è avvenuto durante uno stunt, ma è caduto sul set e ha riportato una lesione all'anca.

Il «The Sun» è stato il primo a riferire dell'incidente e aveva riportato di un «incidente dell'orrore» che ha coinvolto una «top star». Un portavoce della Warner Bros. ha in seguito confermato alla rivista «People» che era Goodman a essersi infortunato.

«Ha ricevuto immediatamente cure mediche, che hanno portato a un breve ritardo nelle riprese per dargli il tempo di riprendersi», si legge nel comunicato.

Il piano prevede di riprendere a girare la prossima settimana. Questo avverrà dopo il completo recupero di Goodman.

Tom Cruise fa parte del nuovo film e John Goodman è rimasto ferito durante le riprese. Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Non si sa ancora molto del nuovo film con Tom Cruise

Non si sa molto del film, ancora senza titolo. Le riprese si svolgeranno presso i Pinewood Studios in Inghilterra.

Oltre a Goodman e Cruise, fanno parte del cast anche Jesse Plemons (36 anni) e Riz Ahmed (42 anni). La pellicola è diretta dal regista di «The Revenant» Alejandro González Iñárritu (61 anni).

Il database IMDb riporta una breve descrizione del film, la cui uscita è prevista per ottobre 2026: «L'uomo più potente del mondo provoca una catastrofe e parte in missione per dimostrare di essere il salvatore dell'umanità».