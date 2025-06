John Legend

Il celebre performer smentisce l'evento napoletano, precisando che la sua immagine è stata usata senza permesso.

Covermedia Covermedia

John Legend ha accusato un promotore italiano di aver sfruttato la sua immagine per pubblicizzare uno spettacolo senza il suo consenso.

Domenica sera, il cantante di «All of Me» ha smentito l'annuncio tramite Instagram Stories, precisando di non aver mai firmato per esibirsi a Napoli, nonostante i manifesti che riportano il suo nome e la sua immagine.

«Ai miei fan in Italia: forse avete visto delle pubblicità per un concerto a Napoli che affermano che io sarò uno degli artisti principali. Queste pubblicità sono state pubblicate senza il mio consenso o conoscenza», ha spiegato. «Il mio team è stato contattato riguardo la possibilità di esibirmi a questo evento e speravamo di raggiungere un accordo soddisfacente con il promotore, ma non ci siamo mai riusciti».

Le scuse ai fan

John ha poi chiesto scusa ai suoi fan per la confusione. «Purtroppo non mi esibirò lì. Apprezzo profondamente l'affetto e l'entusiasmo – vedo i vostri messaggi e il vostro supporto, e significa tantissimo per me. Adoro passare del tempo in Italia», ha continuato il 46enne.

«E adoro esibirmi lì. Spero di farlo presto. Ma non vorrei mai che i miei fan si sentissero ingannati, aspettandosi di vedermi a un evento dove non sarò presente. Mi scuso per qualsiasi malinteso».

I rappresentanti del promotore del concerto non hanno ancora commentato l'aggiornamento.

Per concludere, John ha aggiunto che spera di vedere i suoi fan più fedeli ai futuri concerti. «Spero di vedervi durante il tour. Vi mando tanto amore!», ha concluso.

John è atteso per la sua prossima esibizione del «Get Lifted – 20th Anniversary Tour» al Ravinia Festival di Highland Park, Illinois, il 23 agosto.