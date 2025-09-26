Gli Occhiali Di John Lennon

Stimati tra 185.000 e 370.000 €, rappresentano uno dei cimeli musicali più riconoscibili dei Beatles.

Gli occhiali «Lost Weekend» di John Lennon, celebri modelli con lenti sfumate, saranno protagonisti della Music Memorabilia Live Auction organizzata da Propstore a Londra.

Questi occhiali appartengono al periodo noto come «Lost Weekend», diciotto mesi tra il 1973 e il 1975 in cui Lennon si separò temporaneamente da Yoko Ono e visse a Los Angeles, scanditi da feste, eccessi e momenti di grande creatività.

Tra chitarre usate in concerto, testi scritti a mano e capi d'abbigliamento iconici, questo accessorio è uno dei più riconoscibili della collezione personale del musicista.

«Mai noto per comportamenti violenti e più famoso per il suo impegno nella pace, gli occhiali di John Lennon sono arrivati sul mercato a seguito di una lite con Tom Smothers al Troubadour Club di Los Angeles», ha spiegato Mark Hochman di Propstore.

«Dopo l'episodio, la moglie di Smothers raccolse gli occhiali, chiamò gli amici e organizzò una festa durante la quale gli ospiti poterono indossare i famosi occhiali di John. Esistono foto che documentano Lennon entrare al Troubadour il 12 marzo 1974 e uscire senza di essi».

Il periodo del «Lost Weekend» seguì la separazione da Yoko Ono, seconda moglie di Lennon, da cui si era sposato nel 1969. La coppia si riunì successivamente, rimanendo insieme fino alla morte di Lennon nel 1980.