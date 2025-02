John Lithgow

Covermedia Covermedia

John Lithgow interpreterà il Professor Albus Silente nel nuova serie tv ispirata a «Harry Potter».

Nel 2023, i produttori di Warner Bros. Discovery e HBO hanno annunciato di avere ordinato una «serie decennale» sceneggiata, molto fedele ai famosi romanzi di J.K. Rowling.

Rispondendo ai rumors, in un'intervista per ScreenRant, Lithgow ha confermato di essere stato scelto per il ruolo del preside della scuola di magia di Hogwarts nella serie fantasy.

«Per me è stata totalmente una sorpresa. Ho ricevuto la telefonata mentre ero al Sundance Film Festival e non è stata una decisione facile perché mi definirà per l'ultimo capitolo della mia vita, temo. Ma sono veramente felice», ha dichiarato il 79enne.

Trattative però non ancora concluse

«Alcune persone meravigliose stanno nuovamente prestando attenzione a Harry Potter. Quello è stato il motivo per cui è stata una decisione così difficile. Quando ci sarà la festa per la conclusione delle riprese avrò circa 87 anni, ma ho detto di sì».

A spegnere l'entusiasmo è stato però un portavoce di HBO, per cui la trattativa non è ancora chiusa ufficialmente.

«Sappiamo che una serie di così alto profilo attirerà molte voci e speculazioni. Mentre procediamo nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando concluderemo gli accordi», ha dichiarato.

E il resto del cast?

Ancora top secret il resto del cast, ma, secondo le prime indiscrezioni, saranno attori emergenti a interpretare i protagonisti principali, ovvero Harry, Hermione Granger e Ron Weasley.

Le riprese dovrebbero iniziare in estate nel Regno Unito, mentre per il rilascio dei primi episodi servirà attendere la fine del 2026 o l'inizio del 2027.

Silente è stato interpretato da Richard Harris nei primi due capitoli di Harry Potter. Dopo la morte di Harris, nel 2002, il ruolo è passato a Michael Gambon, scomparso nel 2023.