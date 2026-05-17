Non solo cinemaJohn Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Covermedia
17.5.2026 - 13:00
Il velivolo ex Qantas sarà ricostruito nel New South Wales dopo il viaggio dagli Stati Uniti.
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17.05.2026, 13:00
17.05.2026, 13:28
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John Travolta dona il suo storico Boeing 707 a un museo aeronautico australiano.
Le parti smontate del jet privato dell'attore sono arrivate a Port Kembla, nel New South Wales, dopo circa due mesi di navigazione dalla Georgia, negli Stati Uniti.
Il velivolo sarà trasferito alla Historical Aircraft Restoration Society, organizzazione specializzata nel recupero di aerei storici con sede nell'area di Shellharbour.
La star «Pulp Fiction» aveva annunciato la donazione già nel 2017, dopo anni di legame personale con l'aereo.
Giova ricordare poi che Travolta ha un legame speciale con l'Australia poiché nel film «Grease - Brillantina», che lo ha reso famoso nel 1978, ha recitato e ballato accanto a Olivia Newton-John, cantante d'origine britannica, naturalizzata australiana, che nella Terra dei canguri è diventata una vera icona nazionale musicale.