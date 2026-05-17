John Travolta

Il velivolo ex Qantas sarà ricostruito nel New South Wales dopo il viaggio dagli Stati Uniti.

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John Travolta dona il suo storico Boeing 707 a un museo aeronautico australiano.

Le parti smontate del jet privato dell'attore sono arrivate a Port Kembla, nel New South Wales, dopo circa due mesi di navigazione dalla Georgia, negli Stati Uniti.

Il velivolo sarà trasferito alla Historical Aircraft Restoration Society, organizzazione specializzata nel recupero di aerei storici con sede nell'area di Shellharbour.

La star «Pulp Fiction» aveva annunciato la donazione già nel 2017, dopo anni di legame personale con l'aereo.

Giova ricordare poi che Travolta ha un legame speciale con l'Australia poiché nel film «Grease - Brillantina», che lo ha reso famoso nel 1978, ha recitato e ballato accanto a Olivia Newton-John, cantante d'origine britannica, naturalizzata australiana, che nella Terra dei canguri è diventata una vera icona nazionale musicale.

Almeno sei mesi per rimetterlo insieme

Il Boeing 707-138, costruito originariamente per Qantas, era stato acquistato dall'attore e trasformato in un jet di lusso con camere da letto, bagno e aree dedicate all'intrattenimento.

Maureen Massey, vicepresidente dell'HARS, ha definito l'arrivo dell'aereo «un'emozione enorme», ricordando anche il passato illustre del velivolo, appartenuto in precedenza a Frank Sinatra.

«Non solo è stato pilotato da John Travolta, ma prima era anche di Frank Sinatra», ha dichiarato all'emittente australiana ABC.

Il trasferimento è avvenuto via mare perché le attuali restrizioni tecniche non consentivano il volo verso l'Australia.

Secondo i media locali, il processo di ricostruzione e assemblaggio richiederà almeno sei mesi prima dell'esposizione pubblica definitiva.