L'attore compie 72 anni il 18 febbraio e annuncia sui social di aver ottenuto l'abilitazione per pilotare un jet privato Bombardier Global Express.

Covermedia Covermedia

John Travolta celebra il suo 72° compleanno, il 18 febbraio, aggiungendo un nuovo traguardo alla sua lunga passione per il volo. L'attore ha infatti ottenuto la licenza per pilotare il Bombardier Global Express, jet privato a lungo raggio tra i più sofisticati dell'aviazione business.

Tornato su Instagram mercoledì, la star di «Grease» ha ringraziato i fan per gli auguri e condiviso l'annuncio con entusiasmo: «È il mio compleanno oggi! E sono molto orgoglioso di dire che ho ottenuto la mia licenza sul Global Express! Grazie per tutti i vostri auguri!».

Nel video pubblicato, Travolta accompagna i suoi 5,6 milioni di follower in un breve tour dell'aeromobile, mostrando anche le immagini del decollo dalla pista.

Dalla cabina di pilotaggio, l'attore di «Pulp Fiction» precisa: «Ho appena conseguito la mia licenza come SIC (second in command) sul Global Express», aggiungendo con ironia: «Congratulazioni a me!».

Tra i messaggi ricevuti, spicca quello della figlia Ella Bleu Travolta, 25 anni, che commenta: «Buon compleanno!!! Ti amo!!!».

La passione per il volo

La passione per il volo accompagna Travolta fin dall'adolescenza: inizia a studiare per diventare pilota a 15 anni e ottiene la prima licenza nel 1978. Oggi possiede quattro aeromobili ed è abilitato a pilotare anche i Boeing 707 e 747.

In un'intervista rilasciata a Business Jet Traveler lo scorso settembre, l'attore aveva riflettuto su cosa lo avesse spinto verso il cielo: «Ciò che entusiasma i piloti è così vario che non so nemmeno quali siano i punti in comune, se non il fatto che li rende felici perché amano la gioia del volo. Alcuni amano la sfida dei calcoli. Altri la sensazione del volo. Altri ancora l'oggettività di vedere il mondo da una prospettiva diversa. Solleva lo spirito».

Tra set cinematografici e cabine di pilotaggio, John Travolta continua così a coltivare una delle sue più grandi passioni, trasformando anche un compleanno in un decollo simbolico verso nuovi orizzonti.