John Travolta

Il ragazzo è morto tragicamente nel 2009 mentre si trovava alle Bahamas con la famiglia.

John Travolta offre un commosso tributo al figlio Jett nel giorno del suo compleanno. L'attore ha postato un messaggio toccante in quello che sarebbe stato il 33esimo compleanno del ragazzo, morto tragicamente nel 2009.

A commento di una foto in cui tiene in braccio Jett da bambino, John ha scritto: «Buon compleanno Jett, mi manchi tantissimo. Ti amerò per sempre».

Travolta ha avuto altri due figli, Ella Bleu, 25 anni, e Benjamin, 14, con la defunta moglie Kelly Preston.

Morto mentre era in vacanza alle Bahamas con la famiglia

Jett è morto all'età di 16 anni nel gennaio 2009 mentre si trovava in vacanza con la famiglia alle Bahamas dopo aver battuto la testa sul bordo di una vasca da bagno, a seguito di una crisi epilettica.

Kelly invece è morta nel luglio 2020 all'età di 57 anni a causa di un tumore al seno.

L'attore di «Pulp Fiction» ha raccontato una volta quanto fosse stato difficile riprendersi dalla morte del figlio. Travolta definì l'esperienza «la cosa peggiore che mi sia mai capitata nella vita» durante uno spettacolo sul palco del Theatre Royal Drury Lane di Londra nel 2014.

«La verità è che non sapevo se ce l'avrei fatta», ha detto. «La vita non mi interessava più, quindi ci è voluto molto per guarire».