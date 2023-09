Johnny Depp

A interpretare il pittore livornese sarà Riccardo Scamarcio.

Sono iniziate a Budapest le riprese di «Modi», film sul celebre pittore e scultore Amedeo Modigliani. A interpretare l’artista è Riccardo Scamarcio, mentre a dirigere la pellicola è Johnny Depp.

Depp è stato recentemente fotografato al Giardino Károlyi di Budapest, una delle location scelte per il lungometraggio. Nella capitale ungherese è stata ricostruita la Parigi degli anni '10, poiché il film racconterà gli anni parigini di Modigliani.

Il cast stellare include anche Al Pacino, che avrà il ruolo del collezionista d'arte Maurice Gagnat e l'attore francese Pierre Niney.

L’uscita del film nelle sale è prevista per il 2024.

«Modi» è ambientato nel 1916, in piena Prima Guerra Mondiale. Una notte Modigliani, nel frattempo emigrato a Parigi, distrugge un ristorante alla moda in preda a una crisi di nervi. Per sfuggire alla polizia, tenta la fuga da Parigi con l’aiuto dei suoi amici Maurice Utrillo e Chaim Soutine. Chiede del denaro al suo mercante d'arte, Léopold Zborowski, ma viene informato dell’arrivo a Parigi di un importante collezionista d’arte, intenzionato ad acquistare le sue opere. L’amante di Modigliani, Beatrice Hastings, che crede nel suo genio, lo convince a incontrare di persona il collezionista.

