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Allerta a West Hollywood Una sconosciuta si aggira troppo spesso davanti alla villa di Johnny Depp

Covermedia

21.5.2026 - 11:10

Johnny Depp
Johnny Depp

Cresce la tensione a Los Angeles dopo una nuova segnalazione davanti alla residenza dell'attore, mentre aumentano i casi che coinvolgono le star di Hollywood.

Covermedia

21.05.2026, 11:10

21.05.2026, 11:33

La villa di Johnny Depp a West Hollywood è finita al centro di un nuovo episodio sospetto che coinvolge una celebrità a Los Angeles.

Secondo «TMZ», il Dipartimento di Polizia di Los Angeles è intervenuto dopo che una donna si è presentata più volte davanti al cancello della proprietà, trattenendosi a lungo all'esterno della residenza.

Secondo alcune fonti vicine alle indagini, la sospetta avrebbe cercato di lasciare un messaggio per l'attore e avrebbe anche filmato la casa. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, però, la donna si era già allontanata. Nessun arresto.

Non è chiaro se la star della saga cinematografica «Pirati dei Caraibi» si trovasse in casa al momento dell'accaduto.

Non è la prima volta

Non è la prima volta che la proprietà di Depp finisce al centro di episodi simili. Nel 2021 un uomo senza fissa dimora aveva scavalcato la recinzione della villa, bevuto alcuni alcolici appartenenti all'attore e utilizzato il bagno della residenza prima di essere arrestato con l'accusa di vandalismo.

Negli ultimi mesi Los Angeles ha registrato diversi casi legati alle abitazioni delle celebrità. Ad aprile Dylan Sprouse e la moglie Barbara Palvin avevano raccontato di aver bloccato personalmente un intruso entrato nella loro proprietà.

La scorsa settimana, invece, un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di appiccare un incendio nella casa di Chris Brown.

Anche Brad Pitt era finito nel mirino dei ladri lo scorso anno. Durante un viaggio all'estero dell'attore, tre persone mascherate avevano fatto irruzione nella sua villa nel quartiere di Los Feliz, saccheggiando l'abitazione prima della fuga.

In seguito la polizia aveva collegato il colpo a una gang coinvolta in una serie di furti ai danni delle star di Hollywood.

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