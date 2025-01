Johnny Depp

Johnny Depp lancia un appello ai suoi follower: «Non interagite con chi si spaccia per me sui social. Truffatori sempre più sofisticati usano l'intelligenza artificiale per truffare».

Covermedia Covermedia

Johnny Depp ha messo in guardia i suoi fan contro una truffa online in cui alcune persone tentano di impersonarlo.

Martedì, l'attore de «I Pirati dei Caraibi» ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram ufficiale, dove conta oltre 28 milioni di follower, per augurare un felice anno nuovo.

Tuttavia, ha poi condiviso una dichiarazione più ampia, esortando i fan a non interagire con chiunque si presenti come lui sui social.

«Purtroppo, mi è stato segnalato che i truffatori online stanno intensificando i loro sforzi per colpire i miei fan e sostenitori. Come parte delle loro tattiche, creano account social e email multipli e ingannevoli, spacciandosi per me e per i membri del mio team», ha scritto Depp.

L'attore ha anche sottolineato che la tecnologia di intelligenza artificiale (AI) può essere utilizzata per imitare il suo volto e la sua voce. «I truffatori possono sembrare e parlare come il vero me. Tuttavia, né io né il mio team vi chiederemo mai denaro o informazioni personali».

«Non vi contatterei mai chiedendo soldi»

Depp ha inoltre assicurato che lui e il suo team stanno lavorando per «contrastare questi schemi illeciti».

Ha esortato i suoi follower a seguire esclusivamente i suoi account ufficiali su Instagram, Facebook e TikTok, evitando di interagire con persone che usano il suo nome su piattaforme di messaggistica come Telegram, WhatsApp, Signal o Zangi.

«Ancora una volta, né io, né il mio team, né il mio agente, né la mia famiglia vi contatteranno mai chiedendo soldi o informazioni personali», ha aggiunto l'attore, che oggi ha 61 anni.

Non è la prima volta che Depp lancia un avvertimento simile. Già nel 2022, aveva dovuto intervenire con un messaggio analogo, dopo un incremento di profili falsi che cercavano di truffare le persone sfruttando il clamore mediatico della sua battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard.