FilmJohnny Depp sarà protagonista di «Ebenezer: A Christmas Carol»
Covermedia
25.10.2025 - 13:00
L'attore Johnny Depp torna a lavorare per un grande studio cinematografico dopo i tanti anni trascorsi ai margini di Hollywood per via della battaglia legale con Amber Heard.
Johnny Depp è pronto a riprendersi la scena dopo anni trascorsi ai margini di Hollywood, a causa della lunghissima battaglia legale contro l'ex moglie Amber Heard.
Paramount Pictures è infatti nelle fasi finali delle trattative per realizzare una nuova versione cinematografica del racconto di Charles Dickens, «Ebenezer: A Christmas Carol», la cui uscita nelle sale è prevista per il 13 novembre 2026, come anticipato dal «The Hollywood Reporter».
Lo studio descrive il nuovo progetto cinematografico come «un'avvincente storia di fantasmi ambientata nella Londra di Dickens, che segue il viaggio soprannaturale di un uomo che affronta il suo passato, presente e futuro e lotta per una seconda possibilità». Depp interpreterà Ebenezer Scrooge.