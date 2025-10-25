  1. Clienti privati
Film Johnny Depp sarà protagonista di «Ebenezer: A Christmas Carol»

25.10.2025 - 13:00

L'attore Johnny Depp torna a lavorare per un grande studio cinematografico dopo i tanti anni trascorsi ai margini di Hollywood per via della battaglia legale con Amber Heard.

Johnny Depp è pronto a riprendersi la scena dopo anni trascorsi ai margini di Hollywood, a causa della lunghissima battaglia legale contro l'ex moglie Amber Heard.

Paramount Pictures è infatti nelle fasi finali delle trattative per realizzare una nuova versione cinematografica del racconto di Charles Dickens, «Ebenezer: A Christmas Carol», la cui uscita nelle sale è prevista per il 13 novembre 2026, come anticipato dal «The Hollywood Reporter».

Lo studio descrive il nuovo progetto cinematografico come «un'avvincente storia di fantasmi ambientata nella Londra di Dickens, che segue il viaggio soprannaturale di un uomo che affronta il suo passato, presente e futuro e lotta per una seconda possibilità». Depp interpreterà Ebenezer Scrooge.

L'attore torna a lavorare per gli Studios

Alla regia ci sarà il regista Ti West, specialista in film horror, che ha già diretto «X: A Sexy Horror Story», «Pearl» e «MaXXXine».

Depp, tra le più grandi star di Hollywood degli anni '90 e 2000, torna a lavorare per un grande studio cinematografico dopo le accuse di abusi domestici avanzate dall'ex moglie.

A causa del contenzioso con Heard, Depp è stato costretto a lasciare il suo ruolo nella saga «Animali Fantastici» e nello spinoff di «Harry Potter».

Di recente l'attore è tornato sul set accanto a Penelope Cruz e Madelyn Cline per il film «Day Drinker». Il thriller, girato a inizio anno, verrà distribuito nel 2026.

