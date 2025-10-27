Jolanda Renga Imago

Con coraggio, Jolanda Renga racconta a Le Iene il tentativo di revenge porn subito e lancia un messaggio potente a chi ha vissuto la stessa paura: «Non siete voi le colpevoli».

Hai fretta? blue News riassume per te A 21 anni, Jolanda Renga ha raccontato a Le Iene di come è rimasta vittima di un tentato ricatto e revenge porn.

Un messaggio anonimo le chiedeva 10 mila euro per non pubblicare presunte foto intime inesistenti, lasciandola «senza difese».

La figlia dell'attrice Ambra Angiolini e del musicista Francesco Renga a ha scelto di parlare per dare forza ad altre vittime, invitandole a rompere il silenzio e a non sentirsi colpevoli. Mostra di più

Jolanda Renga ha scelto di raccontare a «Le Iene», di domenica 26 ottobre, l'episodio durissimo che ha vissuto alcune settimane fa: a 21 anni è stata bersaglio di un tentativo di ricatto e revenge porn.

«Alle 18 ridevo con le mie amiche, alle 18.30 mangiavamo un gelato. Alle 18.45 salutavo papà al telefono e auguravo a mamma in bocca al lupo. Alle 19.06 un messaggio: "Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Se non riceverò diecimila euro ti rovinerò la vita". Alle 19.10, il vuoto», ha raccontato.

La richiesta: 10 mila euro per non diffondere presunte immagini intime.

«Mi sono sentita nuda, senza difese»

Quelle immagini, ha chiarito, non esistevano. Ma lo shock è stato comunque immediato: «Mi sono sentita nuda. Nuda, ora lo so, significa senza difese. Significa scoprire che il tuo corpo, nudo o manipolato, può diventare la tua condanna».

Pur senza cedere al ricatto, Jolanda spiega perché ha scelto di parlare: «Ho avuto paura di diventare quel ricatto, anche se le foto non c'erano. Ma se le avessi inviate per amore, con fiducia, nell'intimità… mi sarei dovuta vergognare?».

Il cuore del suo messaggio è la responsabilità di chi abusa e l'importanza di rompere il silenzio: «E lui, invece, il colpevole? Irrintracciabile. Esiste nel tuo incubo peggiore per annientarti nella vita vera».

Infine l'appello alle altre donne: «A chi, in un giorno qualunque, si è sentita nuda e colpevole come me: non lo sei. Rompi il silenzio, denuncia, chiedi aiuto. Rimettiti addosso la tua dignità: tu non l'hai mai persa».