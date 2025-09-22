Jon Bon Jovi

La rockstar racconta la gioia del suo primo nipotino, adottato dal figlio Jake Bongiovi e da Millie Bobby Brown: «Voglio vedere foto ogni giorno, sono già quel nonno rompiscatole».

Jon Bon Jovi non riesce a nascondere l'entusiasmo: a 63 anni è diventato nonno per la prima volta. Il figlio Jake Bongiovi e la moglie Millie Bobby Brown, star di «Stranger Things», hanno infatti adottato una bambina, annunciando la notizia lo scorso mese.

In un'anteprima dell'intervista rilasciata al podcast Dumb Blonde, il cantante ha raccontato con emozione questa nuova fase della sua vita. «È pazzesco, ma meraviglioso», ha detto. «Hanno adottato una bambina, l'abbiamo incontrata subito e diventa immediatamente tua nipote, la tua piccola».

Il frontman dei Bon Jovi ha confessato di non riuscire a trattenere la curiosità: «Voglio vedere foto praticamente ogni giorno. Sono già quel nonno rompiscatole, ma è bellissimo».

Jon ha ricordato anche come lui e la moglie Dorothea Hurley abbiano sostenuto la decisione di Jake e Millie di sposarsi giovanissimi: «Abbiamo dato la nostra benedizione perché li abbiamo visti maturi oltre la loro età. Millie viene da una famiglia unita, i suoi genitori sono sposati da tanto e lei e Jake si sono innamorati davvero. Ci siamo detti: «Ok, li supportiamo». E sta funzionando».

Jake, 23 anni, e Millie, 21, si sono fidanzati nell'aprile 2023. Un anno dopo hanno celebrato il matrimonio in una cerimonia privata, per poi festeggiare con amici e familiari a settembre 2024 in Toscana, con un ricevimento da sogno.