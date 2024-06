Jon Voight, padre di Angelina Jolie, in una foto del 2020. (foto d'archivio) sda

L'attore si complimenta con la figlia (con cui non parla da anni) per il successo ai recenti Tony Awards con «The Outsiders».

Covermedia

Jon Voight è orgoglioso della figlia Angelina Jolie e dei suoi nipoti.

L'attore si è espresso sulle qualità da attrice e regista della star di Hollywood, con cui non ha più rapporti da tanti anni.

Il commento lusinghiero arriva dopo la conquista del premio di Miglior musical ai recenti Tony Awards per «The Outsiders», co-prodotto da Angelina e dalla figlia Vivienne.

«Sono molto orgoglioso di Vivienne», ha detto Jon, 85 anni, a TMZ. «Sono orgoglioso di Angie perché prova sempre a incoraggiare tutti i suoi figli a essere ciò che vogliono».

«Sono sicuro che Angie abbia dato il proprio contributo con gli attori, è una grande regista», ha aggiunto. «Vivienne ha letto il libro ed è andata a vedere la versione pre-Broadway vicino San Diego, è andata quattro volte. Poi ha detto alla madre: «Mamma dovresti vederlo». Angie era molto interessata. Ha mostrato un lato di Vivienne che non aveva mai visto».

«I registi di questo spettacolo hanno detto che Vivienne ha talento. Ha un occhio per tutto».

Nel corso degli anni, Angelina e Jon hanno vissuto dei lunghi periodi in cui non si sono parlati. Recentemente Jon ha criticato la figlia per aver mosso a Israele l'accusa di «bombardare deliberatamente bambini, donne, famiglie, di privarli di cibo, medicine e aiuti umanitari, in violazione del diritto internazionale».

«Bugie» per Jon, che ha detto in un video che «l'esercito israeliano deve proteggere il proprio territorio».

Covermedia