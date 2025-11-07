  1. Clienti privati
Spettacolo Jonathan Bailey sul titolo di Sexiest Man Alive: «Un onore assurdo, ma bellissimo»

Covermedia

7.11.2025 - 11:10

Jonathan Bailey sulla copertina di People
Jonathan Bailey sulla copertina di People

L'attore di «Bridgerton» e «Wicked» torna a parlare del titolo ricevuto da People: tra ironia e gratitudine, racconta come ha vissuto l'attenzione mediatica e cosa significa per lui oggi essere considerato un'icona di fascino.

Covermedia

07.11.2025, 11:10

07.11.2025, 11:21

Dopo l'incoronazione come «Sexiest Man Alive 2025» da parte di «People», Jonathan Bailey è tornato a parlarne con il suo consueto mix di autoironia e disincanto.

Secondo la rivista People. Ecco chi è il «Sexiest Man Alive» del 2025

Secondo la rivista PeopleEcco chi è il «Sexiest Man Alive» del 2025

«È l'onore di una vita, anche se è completamente assurdo», ha detto l'attore britannico durante la sua apparizione al «Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ironizzando sulla notizia.

«All'inizio dell'anno interpretavo Riccardo II di Shakespeare – e per chi non lo sapesse, non è proprio una commedia», ha ricordato ridendo. «Ogni sera mi svuotavo sul palco, ero immerso in un ruolo cupo e impegnativo. Quindi sì, ero un po' fuori di testa... e l'unica cosa più folle di interpretare Riccardo II è essere incoronato come l'uomo più sexy del mondo».

Il primo uomo dichiaratamente gay a ricevere il titolo

Bailey, che nel musical «Wicked» interpreta Fiyero accanto ad Ariana Grande e Cynthia Erivo, è stato il primo uomo dichiaratamente gay a ricevere il titolo nella storia della rivista.

Un aspetto che per lui ha un valore particolare: «Sono orgoglioso che People abbia scelto di aprire la porta a un'idea più ampia di fascino e di mascolinità. È bello che oggi ci sia spazio per identità diverse, anche in qualcosa di così pop come questo titolo».

L'attore, divenuto una star mondiale grazie al ruolo di Anthony Bridgerton nella serie Netflix «Bridgerton», ha spiegato di non essersi mai preso troppo sul serio, nemmeno davanti a un riconoscimento così mediatico: «Alla fine è un gioco, ma un gioco che ti ricorda di essere grato per chi sei e per come sei arrivato fin qui».

Sempre impeccabile sul red carpet e amatissimo dal pubblico per la sua eleganza naturale, Bailey continua a incarnare un'idea di sex appeal autentica e gentile: lontana dagli stereotipi, ma irresistibilmente contemporanea.

