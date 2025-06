Jonathan Joss

L'attore Jonathan Joss, noto per la sua voce di John Redcorn in «King of the Hill», è stato tragicamente ucciso a colpi di pistola vicino a casa sua in Texas. La vittima aveva 59 anni

Jonathan Joss, doppiatore celebre per il suo ruolo nella serie animata «King of the Hill», è stato ucciso a colpi di pistola vicino alla sua casa in Texas.

La polizia è intervenuta presso un'abitazione di San Antonio intorno alle 19.00 di domenica, dopo una segnalazione di «sparatoria in corso».

All'arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato Joss, 59 anni, ferito vicino alla strada.

«Sono state tentate manovre di rianimazione fino all'arrivo dei soccorsi. I paramedici hanno dichiarato la vittima deceduta», ha dichiarato la polizia di San Antonio in una nota.

Joss era noto per essere la voce di John Redcorn in «King of the Hill», ma aveva anche avuto un ruolo ricorrente nella serie «Parks and Recreation», dove interpretava il capo Ken Hotate. La morte di Joss è stata confermata dal marito, Tristan Kern de Gonzales. I due si erano sposati all'inizio di quest'anno, il giorno di San Valentino.

«È stato assassinato»

«È stato assassinato», ha dichiarato de Gonzales all'Associated Press.

In una dichiarazione, de Gonzales ha raccontato che prima della sparatoria, lui e Joss stavano ritirando la posta dalla loro casa, che, a causa di un incendio avvenuto a gennaio, era stata gravemente danneggiata e aveva causato la morte dei loro tre cani. Un uomo si è avvicinato a loro, minacciandoli con una pistola, ha riferito de Gonzales.

«Jonathan e io non avevamo armi. Non stavamo minacciando nessuno. Stavamo piangendo. Eravamo fianco a fianco. Quando l'uomo ha sparato, Jonathan mi ha spinto fuori dalla traiettoria del colpo. Mi ha salvato la vita».

Le autorità hanno arrestato Sigfredo Alvarez Ceja, accusato di omicidio.