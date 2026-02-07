Meryl Streep Covermedia

Meryl Streep protagonista del biopic diretto da Cameron Crowe.

Covermedia Covermedia

Joni Mitchell diventa un film biografico.

La vita e la carriera di Joni Mitchell saranno raccontate in un biopic diretto da Cameron Crowe, con Meryl Streep nel ruolo della cantautrice. Il progetto, in sviluppo da diversi anni, è stato confermato durante gli eventi pre-Grammy a Los Angeles dal produttore discografico Clive Davis.

Crowe, legato da un rapporto personale e professionale di lunga data con l'artista canadese, ha spiegato in un'intervista a Rolling Stone che il film nasce da un'esigenza maturata nel tempo: «È una storia che volevo raccontare da anni, seguendo il punto di vista di Joni e la sua musica». Un'impostazione che guiderà la struttura narrativa del progetto.

Il biopic ripercorrerà le tappe centrali del percorso artistico e umano della musicista, figura chiave della scena folk e cantautorale internazionale, con particolare attenzione alla genesi delle canzoni e ai momenti di svolta della sua carriera. Al momento non sono stati annunciati altri membri del cast né una data ufficiale di uscita.

Parallelamente allo sviluppo del biopic, la cantautrice continua a curare direttamente la valorizzazione del proprio catalogo. Negli ultimi anni ha seguito la pubblicazione delle raccolte «Joni Mitchell Archives», progetto editoriale che ripercorre cronologicamente la sua produzione con materiale inedito, registrazioni live e versioni alternative, e ha preso parte a esibizioni-evento come i concerti «Joni Jam», tornati al centro dell'attenzione dopo il suo rientro sul palco.

Sul fronte interpretativo, Meryl Streep affianca il lavoro sul film a una fase di intensa attività tra cinema e televisione. L'attrice è reduce dalla partecipazione alla serie «Only Murders in the Building» e da recenti progetti cinematografici, mentre il biopic diretto da Cameron Crowe si inserisce in un percorso che la vede nuovamente impegnata in un ruolo biografico musicale, dopo «Florence Foster Jenkins». Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma la produzione resta tra i titoli più attesi del prossimo ciclo cinematografico.