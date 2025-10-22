Joseph Quinn

Dopo mesi di voci e speranze, i fratelli Duffer chiudono definitivamente la porta al ritorno di Eddie Munson. L'attore, ormai star del grande schermo, è impegnato tra «Il gladiatore II» e il prossimo film sugli Avengers.

Covermedia Covermedia

Joseph Quinn non tornerà nella quinta e ultima stagione di «Stranger Things». A confermarlo sono stati direttamente Ross e Matt Duffer, i creatori della serie cult di Netflix, in un'intervista concessa a Empire Magazine.

«Amo il fatto che Joe stia giocando con i fan! Ma no, è morto», ha dichiarato Matt Duffer. «Joe è così impegnato che tutti dovrebbero saperlo: non tornerà. Ha girato tipo cinque film da allora! Quando avrebbe il tempo di tornare sul set di Stranger Things? No, purtroppo, RIP. È completamente sotto terra».

Parole che mettono fine a mesi di ipotesi e speranze da parte dei fan, alimentate dallo stesso Quinn durante una convention in Belgio nel 2024. Quando gli era stato chiesto se Eddie Munson sarebbe riapparso, l'attore aveva risposto con un enigmatico: «Lo so, ma non ve lo dirò», lasciando intendere un possibile ritorno.

Una delle stelle più richieste di Hollywood

Da quando il pubblico l'ha scoperto nei panni del carismatico Eddie nella quarta stagione, andata in onda nel 2022, la carriera di Quinn è decollata.

L'attore britannico è oggi una delle stelle più richieste di Hollywood, con ruoli in «Hoard», «Il gladiatore II», «I fantastici quattro – gli inizi», «A Quiet Place – Giorno 1» e «Warfare – Tempo di guerra».

Attualmente è impegnato sul set di «Avengers: Doomsday» e interpreterà George Harrison in una serie di quattro film dedicati ai Beatles.

L'ultima stagione di «Stranger Things» riunirà ancora una volta Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Sadie Sink, David Harbour e Winona Ryder.

Gli episodi finali arriveranno su Netflix in tre parti a partire dal 26 novembre, segnando la fine di un'era per una delle serie più iconiche degli ultimi anni.