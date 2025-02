Josh Brolin

Josh Brolin e Margaret Qualley saranno protagonisti insieme a Guy Pearce e Jacob Elordi di «The Dog Stars».

Covermedia Covermedia

Josh Brolin, Margaret Qualley e Guy Pearce si uniscono al cast stellare del nuovo film di Ridley Scott, «The Dog Stars».

Raggiungeranno sul set Jacob Elordi, scritturato a gennaio dopo la scelta di Paul Mescal di abbandonare il progetto per impegni lavorativi contrastanti. Le riprese inizieranno in Italia a fine aprile.

Ispirato al romanzo di Peter Heller del 2012, «The Dog Stars» è ambientato in una società post-apocalittica, dopo che un catastrofico virus influenzale ha spazzato via quasi tutta l'umanità.

Protagonista del film è Hig (Elordi) che diventa amico di un ex marine dal carattere molto scontroso chiamato Bangley (Brolin). Margaret Qualley avrà il ruolo di Cima, una giovane dottoressa e figlia di un allevatore stanco del mondo che sarà interpretato da Pearce, che Hig incontra durante il suo viaggio.

Scott ha diretto sia Brolin, in «American Gangster», sia Pearce, apparso in «Prometheus». Pearce è candidato all'Oscar per il premio di Migliore attore non protagonista per «The Brutalist».

Qualley, che ha riscosso la fama mondiale con «C'era una volta a Hollywood» di Tarantino, è stata protagonista insieme a Demi Moore dell'acclamato film «The Substance».