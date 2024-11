Josh Brolin

L'attore chiede a gran voce che il regista canadese venga candidato all'Oscar per «Dune - Parte due», film acclamato da pubblico e critica.

Covermedia

Josh Brolin si è detto pronto a lasciare il cinema qualora l'Academy dovesse snobbare uno dei suoi ultimi film.

Il 56enne è stato nominato all'Oscar come Migliore attore non protagonista nel 2009 per «Milk» e quest'anno è tornato a indossare i panni di Gurney Halleck in «Dune – Parte due».

L'attore chiede a gran voce all'Academy di ricordarsi di «Dune» e del suo regista Denis Villeneuve in vista della cerimonia del 2025, altrimenti potrebbe scegliere di voltare le spalle all'intero settore.

«Se Villeneuve non ottiene la nomination quest'anno, smetto di recitare. Questo film è migliore del primo capitolo», ha detto a Variety. «Quando l'ho visto, mi è sembrato che il mio cervello si fosse aperto. È un film magistrale e Denis è uno dei nostri migliori registi. Se gli Oscar hanno un qualche significato, dovranno riconoscergli questo merito».

Il regista canadese, 57, è stato nominato tre volte all'Oscar: con il primo «Dune», rilasciato nel 2021, ha ottenuto le nomination come Migliore Film e Migliore sceneggiatura adattata, mentre nel 2017 venne candidato per la statuetta di Miglior regista per «Arrival», non riuscendo a vincere nessuno dei tre premi.

«Dune – Parte due» è stato rilasciato a marzo, venendo acclamato da pubblico e critica.

Un terzo capitolo, intitolato «Dune Messiah», sarebbe attualmente in fase di sviluppo, mentre è in onda su HBO la serie spinoff «Dune: Prophecy».

Covermedia