  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Canada Josh Hartnett in ospedale dopo un incidente stradale

Covermedia

30.9.2025 - 11:00

Josh Hartnett
Josh Hartnett
Covermedia

L'attore di «Pearl Harbor» è rimasto coinvolto in un violento scontro tra SUV e auto della polizia a St. John's. Ricoverato insieme al suo autista e a un agente, ha riportato solo ferite lievi.

Covermedia

30.09.2025, 11:00

30.09.2025, 11:23

Josh Hartnett è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo un incidente automobilistico in Canada.

L'attore viaggiava come passeggero a bordo di un SUV quando, nella notte di giovedì scorso, il mezzo è stato colpito da un'auto della Royal Newfoundland Constabulary a St. John's, capitale della provincia di Terranova e Labrador.

Secondo quanto riportato dal Canadian Broadcasting Corporation (CBC), l'impatto è avvenuto intorno all'una del mattino e ha provocato ingenti danni a entrambi i veicoli. Hartnett stava tornando a casa dopo le riprese di una nuova serie Netflix, ancora senza titolo. Alla guida del SUV c'era un uomo di 59 anni.

La polizia canadese ha confermato che Hartnett, il conducente e l'agente coinvolto sono stati visitati da personale medico per lievi ferite. Le autorità stanno cercando testimoni e filmati utili a chiarire la dinamica dello scontro.

Hartnett, 46 anni, è noto al grande pubblico per i ruoli in «Pearl Harbor», «Slevin – Patto criminale» e «Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto». La nuova produzione Netflix a cui sta lavorando, girata proprio a Terranova, lo vede recitare accanto a Mackenzie Davis («Speak No Evil») e Charlie Heaton («Stranger Things»). Secondo IMDb, la trama ruota attorno a un pescatore che cerca di difendere la sua comunità da una misteriosa creatura marina che terrorizza una cittadina isolata.

I più letti

Maltempo in Spagna, allagamenti a Ibiza
Ecco perché il valore locativo non sarà abolito prima del 2028
Merce del valore di milioni finisce nella spazzatura in Svizzera, ecco perché
Fermato in dogana con alcol, frittelle di carne e un gatto
Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?

Altre notizie

Una ferita profonda. Katia Ricciarelli accusa: «Baudo mi ha nascosto la verità sul figlio Alex»

Una ferita profondaKatia Ricciarelli accusa: «Baudo mi ha nascosto la verità sul figlio Alex»

Ecco dov'è stata. Campionato in pausa? Alisha Lehmann si concede un week end fuori porta insieme a una compagna del Como

Ecco dov'è stataCampionato in pausa? Alisha Lehmann si concede un week end fuori porta insieme a una compagna del Como

Biopic. Matteo Paolillo sarà Gigi D'Alessio nel film «Solo se canti tu»

BiopicMatteo Paolillo sarà Gigi D'Alessio nel film «Solo se canti tu»