L'attore di «Pearl Harbor» è rimasto coinvolto in un violento scontro tra SUV e auto della polizia a St. John's. Ricoverato insieme al suo autista e a un agente, ha riportato solo ferite lievi.

Josh Hartnett è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo un incidente automobilistico in Canada.

L'attore viaggiava come passeggero a bordo di un SUV quando, nella notte di giovedì scorso, il mezzo è stato colpito da un'auto della Royal Newfoundland Constabulary a St. John's, capitale della provincia di Terranova e Labrador.

Secondo quanto riportato dal Canadian Broadcasting Corporation (CBC), l'impatto è avvenuto intorno all'una del mattino e ha provocato ingenti danni a entrambi i veicoli. Hartnett stava tornando a casa dopo le riprese di una nuova serie Netflix, ancora senza titolo. Alla guida del SUV c'era un uomo di 59 anni.

La polizia canadese ha confermato che Hartnett, il conducente e l'agente coinvolto sono stati visitati da personale medico per lievi ferite. Le autorità stanno cercando testimoni e filmati utili a chiarire la dinamica dello scontro.

Hartnett, 46 anni, è noto al grande pubblico per i ruoli in «Pearl Harbor», «Slevin – Patto criminale» e «Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto». La nuova produzione Netflix a cui sta lavorando, girata proprio a Terranova, lo vede recitare accanto a Mackenzie Davis («Speak No Evil») e Charlie Heaton («Stranger Things»). Secondo IMDb, la trama ruota attorno a un pescatore che cerca di difendere la sua comunità da una misteriosa creatura marina che terrorizza una cittadina isolata.