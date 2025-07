Jovanotti non molla. Imago

Due anni dopo il grave incidente in bicicletta a Santo Domingo, Jovanotti riflette su come il dolore sia diventato un compagno di viaggio nella sua vita. L'artista condivide la sua esperienza e la determinazione a non arrendersi.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Due anni dopo il grave incidente in bicicletta a Santo Domingo, Jovanotti ripercorre il trauma e il lungo cammino della riabilitazione.

Dopo due operazioni e una dura lotta contro il dolore, l’artista non ha mai perso la voglia di tornare a pedalare e cantare.

Oggi convive con un dolore cronico, ma non si ferma: ha completato un tour di 54 concerti e punta a raggiungere il «No Borders Festival» in bici, percorrendo 770 km. Mostra di più

Sono trascorsi due anni da quando Jovanotti ha subito un grave incidente in bicicletta a Santo Domingo, il 15 luglio 2023.

In un lungo post su Facebook, l'artista ha condiviso i ricordi di quei momenti drammatici e il percorso di recupero che ne è seguito. «Io e il mio dolore post-incidente andremo lontano», ha scritto, riflettendo su come l'incidente abbia segnato l'inizio di una nuova avventura.

Il 58enne ha descritto i primi istanti dopo la caduta, quando non sentiva dolore e ha persino registrato un video con il cellulare. Solo in seguito ha realizzato la gravità delle sue ferite, con il piede girato al contrario e la clavicola che perforava la pelle. «Ho sentito le voci di chi mi soccorreva e poi la sirena dell'ambulanza», ha ricordato.

L'artista ha raccontato di essersi svegliato presto quella mattina del 15 luglio 2023, durante una vacanza in Repubblica Dominicana. Con la sua bicicletta gravel aveva deciso di esplorare l'isola, ma un dissuasore di velocità poco visibile lo ha fatto cadere rovinosamente. «L'asfalto appena rifatto rendeva invisibile il dissuasore», ha spiegato, descrivendo l'incidente.

Il post incidente

Dopo quanto successo, Jovanotti ha affrontato un intervento chirurgico d'urgenza, seguito da un lungo percorso di riabilitazione in cui ha dovuto subire un secondo intervento in Italia.

«Un batterio è entrato nel mio femore tritato, in una sala operatoria che assomigliava più a un locale di reggaeton che a un luogo sterilizzato», ha raccontato, descrivendo le difficoltà incontrate.

Nonostante tutto, ha mantenuto la concentrazione sull'obiettivo di tornare sul palco e in bicicletta.

Oggi, Jova convive con un dolore costante, ma non si arrende. «Mi alleno tutti i giorni, lui mi sfida, io non mollo», ha scritto.

Recentemente ha completato un tour di 54 concerti e si prepara per un evento speciale al «No Borders Festival», dove intende arrivare in bicicletta percorrendo 770 km. «È quello che tenterò di fare», ha concluso, determinato a trasformare il dolore in forza.