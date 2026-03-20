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Musica Niente università per Jovanotti: «Mi è scoppiato in mano questo mestiere»

Covermedia

20.3.2026 - 16:30

Jovanotti
Jovanotti

Jovanotti racconta all'ANSA le origini della carriera e il rapporto con la formazione.

Covermedia

20.03.2026, 16:30

20.03.2026, 16:33

Jovanotti torna sugli inizi della sua carriera e spiega perché non ha mai fatto l’università: il successo arriva all’improvviso e non lascia spazio ad alternative.

«Non ho fatto l'università perché mi è scoppiato in mano questo mestiere», ha spiegato l'artista, al secolo Lorenzo Cherubini, descrivendo un ingresso nel mondo dello spettacolo avvenuto senza una pianificazione accademica. L'attività in radio, le prime produzioni e il rapporto diretto con il pubblico sono diventati il suo principale spazio di formazione.

Il percorso si è poi consolidato attraverso una continua evoluzione artistica, tra pop, rap e contaminazioni, contribuendo a ridefinire il linguaggio musicale italiano.

Nel tempo, la ricerca personale e la curiosità hanno accompagnato ogni fase del lavoro, trasformandosi in un metodo coerente con la sua identità creativa.

Nel corso dell’intervista, l’artista ha ribadito il valore dell’apprendimento non convenzionale, maturato attraverso viaggi, letture e sperimentazioni.

Un approccio che continua a guidare anche la fase attuale, segnata dal ritorno alla produzione con l’album «Il corpo umano vol. 1», pubblicato nel 2025, e dal libro autobiografico «Grande da far paura», uscito nel 2024.

Due progetti che segnano il rientro sulla scena dopo lo stop forzato e che aprono alla definizione dei prossimi impegni live, ancora in fase di pianificazione.

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